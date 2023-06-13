Происшествия
сегодня, 11:50
23 человека пострадали в авариях за пятницу и выходные, еще двое – погибли
За три дня на дорогах Липецкой области произошли 13 аварий с пострадавшими.
Череда серьёзных ДТП началась вечером 10 июня: в Липецке на улице Кривенкова столкнулись мотоцикл 21-летнего водителя и «ВАЗ-2112» под управлением 19-летнего парня. С места аварии доставили в больницу 19-летнего пассажира мотоцикла.
В выходные случились пять аварий, в каждой из которых пострадали по несколько человек.
11 июня в селе Юсово Чаплыгинского района в столкновении «ВАЗ-2115» и «Фольсквагена» получили травмы три человека: женщина-водитель «пятнадцатой» и двое ее пассажиров.
В тот же день в Усманском районе на дороге Усмань – Поддубровка – Воробьевка «Шкода» 64-летнего мужчины столкнулась с грузовиком «Шаанкси». Госпитализированы водитель легкового автомобиля и три его пассажира.
12 июня в 01:30 на дороге «Обход Липецка» легковой «Ситроен» врезался в стоящую дорожную машину. В аварии погибли 37-летний водитель «Ситроена» и его 34-летняя пассажирка. Госпитализирован 59-летний дорожный рабочий.
Этой же ночью на автодороге Липецк – Борисовка столкнулись автомобили «Форд» под управлением 39-летнего мужчины и «ВАЗ-2112» с 19-летним водителем. Травмы получили водитель и две пассажирки «ВАЗа».
Вечером 12 июня в Данкове на улице Кирова 33-летний водитель «ВАЗ2114» не справился с управлением, и машина перевернулась. Два пассажира «ВАЗа»— 11-летняя девочка и 6-летний мальчик с травмами доставлены в больницу.
Как сообщает УГИБДД, также за три дня зарегистрировано 44 факта механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото УГИБДД по Липецкой области
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В выходные случились пять аварий, в каждой из которых пострадали по несколько человек.
11 июня в селе Юсово Чаплыгинского района в столкновении «ВАЗ-2115» и «Фольсквагена» получили травмы три человека: женщина-водитель «пятнадцатой» и двое ее пассажиров.
В тот же день в Усманском районе на дороге Усмань – Поддубровка – Воробьевка «Шкода» 64-летнего мужчины столкнулась с грузовиком «Шаанкси». Госпитализированы водитель легкового автомобиля и три его пассажира.
12 июня в 01:30 на дороге «Обход Липецка» легковой «Ситроен» врезался в стоящую дорожную машину. В аварии погибли 37-летний водитель «Ситроена» и его 34-летняя пассажирка. Госпитализирован 59-летний дорожный рабочий.
Этой же ночью на автодороге Липецк – Борисовка столкнулись автомобили «Форд» под управлением 39-летнего мужчины и «ВАЗ-2112» с 19-летним водителем. Травмы получили водитель и две пассажирки «ВАЗа».
Вечером 12 июня в Данкове на улице Кирова 33-летний водитель «ВАЗ2114» не справился с управлением, и машина перевернулась. Два пассажира «ВАЗа»— 11-летняя девочка и 6-летний мальчик с травмами доставлены в больницу.
Как сообщает УГИБДД, также за три дня зарегистрировано 44 факта механического столкновения автомобилей, в которых не было пострадавших людей.
Фото УГИБДД по Липецкой области