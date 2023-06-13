Более 1300 выпускников Липецкой области сегодня сдают ЕГЭ по иностранным языкам и биологии

Экзамены сегодня проходят в 19 пунктах.

13 июня проходят ЕГЭ по биологии и письменная часть экзамена по иностранным языкам. По данным пресс-службы управления образования и науки Липецкой области, заявления на участие в ЕГЭ по биологии подали 773 выпускника, по иностранным языкам — 557 человек. ЕГЭ принимают в 19 пунктах проведения экзаменов.



Напомним, ЕГЭ по иностранным языкам проводится в несколько дней: 13 июня – письменная часть, 16 и 17 июня пройдет устная часть экзамена.



Липецкие выпускники сдают английский, немецкий и французский языки. Один выпускник выбрал для сдачи ЕГЭ испанский язык.



Письменная часть экзаменационной работы по иностранным языкам включает 38 заданий. Время выполнения письменной работы в 2023 году увеличилось на 10 минут и составляет 3 часа 10 минут.



Экзаменационная работа по биологии состоит из 29 заданий. Время на ее выполнение — 3 часа 55 минут.



Результаты ЕГЭ по биологии станут известны не позднее 28 июня, по иностранным языкам — не позднее 4 июля.



Основной период ЕГЭ подходит к завершению. Впереди, кроме устной части ЕГЭ по иностранным языкам, только информатика — 19 и 20 июня.