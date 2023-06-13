Происшествия

58 минут назад

В павильоне в Добром нашли немаркированных сигарет на 133 280 рублей

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#табак #сигареты #торговля
В павильоне в Добром нашли немаркированных сигарет на 133 280 рублей

Уголовное дело передано в суд.

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело в отношении ранее не судимого мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении немаркированных табачных изделий в крупном размере.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, с 17 по 20 декабря прошлого года мужчина, который не являлся индивидуальным предпринимателем, приобрёл и хранил в торговом павильоне «Табак» на улице Ленина в селе Доброе табачную продукцию без обязательных сертификатов соответствия и специальных акцизных марок на общую сумму 133 280 рублей.

Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 4 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном размере». Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы со штрафом до 120 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 6 месяцев.
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#табак #сигареты #торговля

Комментарии (2)

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Думаю

28 минут назад
В любом павильоне есть левые сигареты.
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снижайте цену

46 минут назад
или доведёте людей, поздно будет
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
146
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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