В павильоне в Добром нашли немаркированных сигарет на 133 280 рублей

Уголовное дело передано в суд.

В Добровском районе направлено в суд уголовное дело в отношении ранее не судимого мужчины, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении немаркированных табачных изделий в крупном размере.



Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, по версии следствия, с 17 по 20 декабря прошлого года мужчина, который не являлся индивидуальным предпринимателем, приобрёл и хранил в торговом павильоне «Табак» на улице Ленина в селе Доброе табачную продукцию без обязательных сертификатов соответствия и специальных акцизных марок на общую сумму 133 280 рублей.



Действия обвиняемого квалифицированы следствием по части 4 статьи 171.1 УК РФ «Приобретение, хранение в целях сбыта немаркированных табачных изделий в крупном размере». Мужчине грозит до трёх лет лишения свободы со штрафом до 120 000 рублей или в размере зарплаты или иного дохода за период до 6 месяцев.