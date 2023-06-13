Пьяный водитель скрылся с места ДТП и предложил инспектору ДПС 30 000 рублей

Мужчина получил полтора года условно и лишён прав на три года.

Усманский районный суд вынес приговор 52-летнему мужчине за приготовление к даче взятки сотруднику ДПС.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, в октябре 2022 года водитель автомобиля «Лада Приора» совершил ДТП, после чего скрылся. Спустя два часа этого водителя остановил инспектор ДПС, и в ходе проверки документов были выявлены признаки опьянения. За непривлечение к ответственности подсудимый предложил инспектору ДПС взятку в 30 тысяч рублей, но тот отказался и сообщил обо всём в дежурную часть.



В результате водитель получил полтора года лишения свободы условно с таким же испытательным сроком. Также он лишён прав на 3 года.