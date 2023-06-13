В драке в посёлке Лев Толстой повредили автомобиль

В посёлке Лев Толстой в полицию обратился 45-летний мужчина: он сообщил о конфликте с 24-летним жителем посёлка, который повредил его автомобиль.



«В ходе драки 45-летний мужчина получил телесные повреждения. Кроме того, подозреваемый ударил ногой по правой фаре автомобиля потерпевшего, после чего скрылся места происшествия. Сумма причинённого ущерба составила 15 000 рублей», - сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.



Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества» и административное дело по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои».