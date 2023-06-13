Сегодня в Липецке: 100 баллов на ЕГЭ, продавцам выйти из тени и как День России скажется на зарплате

Рассказываем всё самое главное про первый рабочий день короткой недели.

Прохладно и дождливо

Температура воздуха у нас опять не летняя – 15-17 градусов. Местами возможны кратковременные дожди.







Отключения воды

В связи с ремонтом сетей с 10:00 до 20:00 останутся без холодной воды потребители на улицах Водопьянова, 16; Гришина, 6, 10, 12, 13, 17, 19, 21, 23, 25; О. Дундича, 29, 29а; Талалихина, 9; Фадеева, 5, 9, 11, вл. 9.







Отключения света

Ремонтировать сегодня будут и электросети, поэтому с 8:00 до 17:00 запланировано отключение света на улицах Ивана Франко и Минина, в переулке Курако, 1, 1а, 2, 3 и Челюскинцев, 1, 2, 3, 4.







Пробки

С началом рабочей недели на дороги вернутся и пробки. Уже в половине шестого в городе появился первый участок, помеченный на электронных картах красным цветом – на пересечении проспекта Победы и улицы Механизаторов. Дальше количество таких мест будет только увеличится. Но большинство пробок всё-таки можно объехать. Для этого советуем перед выездом изучить «Яндекс-пробки» или аналогичные приложения и составить правильный маршрут.



Магия Севера (6+)

Главное культурное событие вторника – концерт Олёна Уутай из республики Саха-Якутия в 19:00 в Областном центре культуры, народного творчества и кино (ул. Космонавтов, 54а)







Гостья весьма известна в кругах этномузыкантов и даже популярная. Она является признанным мастером горлового пения, певицей, композитором и даже автором нео-шаманских практик. Уутай добивалась успеха на международных фестивалях этно-музыки. Так, она выходила в полуфинал конкурса «Britain’s Got Talent» (Великобритания) и в финал на «Das Supertalent» (Германия).

Круиз по морям и океанам (6+)

Отправиться в кругосветное путешествие юные липчане смогут, не покидая… библиотеки.







Интересное мероприятие подготовил для своих читаталей Центр молодёжного чтения (ул. Неделина, 31а). В 11:00 здесь пройдёт «Круиз по морям и океанам». Участники на время станут экипажем корабля и совершат увлекательное путешествие по морям и океанам, разгадают морские загадки и кроссворд, поиграют в капитанов и «ловкого юнгу», примут участие в музыкальном конкурсе на знание мелодий о водной стихии из известных мультфильмов.

Морская фотовикторина расширит кругозор ребят, познакомит с интересными фактами об обитателях водной среды и о других географических достопримечательностях.

В Липецке уже шестеро учеников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Уже шестеро выпускников липецких школ получили максимальные 100 баллов на Едином государственном экзамене.







Были подведены итоги экзаменов по выбору, которые школьники сдавали 26 мая. Так, 100 баллов по химии получили четыре ученика, представляющие лицеи № 44 и 66, а также гимназию №64 и школу №70. Не потеряли ни одного балла на испытаниях по литературе выпускники гимназий №№ 1 и 12.

Липецким нелегальным торговцам предлагают выйти из тени

Только в предпраздничные дни сотрудники управления потребительского рынка составили 4 протокола по статье 6.2 КоАП Липецкой области «Осуществление деятельности по продаже товаров вне установленных мест».







В районе остановки «Площадь Мира» женщина без разрешения продавала овощи и фрукты, на площади Франценюка шла бойкая торговля клубникой, абрикосами и черешней, у остановки «Прокатная» другая дама реализовывала солнцезащитные очки, а в районе ЛТЗ прохожим предлагали утолить жажду квасом. Теперь всем задержанным грозит штраф от 1 до 3,5 тысяч рублей, при повторном нарушении – от 3,5 до 5 тысяч. Плюс, до оплаты штрафа у них изъяли товар, а квас и абрикосы долго ждать не будут – испортятся.

Горожанам, продающим излишки сельхозпродукции со своего огорода, предлагают занять места на городских ярмарочных пространствах. За справками можно обратиться в городское управление потребительского рынка по телефону: (4742) 23-96-41 и 23-96-45.

В Липецке ищут волонтёров

Поработать волонтёрами-экскурсоводами предлагают в Третьих международных инклюзивных творческих Играх, которые пройдут в Липецке с 5 по 9 сентября.

Набор ведёт департамент культуры и туризма администрации Липецка. Волонтёры смогут пройти бесплатное обучение с 20 июня по начало сентября. Обучение не пройдёт бесследно, оно дать старт карьере в сфере туризма, ведь волонтёры хорошо изучат историю своего края и научатся интересно о ней рассказывать. Еще приобретут бесценный опыт участия в мероприятии международного масштаба и овладеют навыком взаимодействия с людьми с ОВЗ и инвалидами.





Волонтерами могут стать липчане в возрасте от 18 до 60 лет. Опыт желателен, но не обязателен.



Подать заявку и задать все интересующий вопросы можно здесь.

Ремонт Шкатова и других улиц

В Липецке полным ходом идёт ремонт улицы Шкатова. Как сообщили в мэрии, подрядчик обновит свыше 6 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, приведёт в порядок около 3 тысяч квадратных метров тротуара и заменит около 4-х километров бордюров.

На улице Шкатова располагается поликлиника Липецкого областного клинического центра, дом культуры «Студёновский», кроме того здесь проходят садоводческие автобусы, поэтому ремонт участка очень важен.







По данным администрации Липецка, сейчас ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» идёт на 17-ти участках уличной дорожной сети, а всего до конца года в городе будет отремонтировано 38 таких участков.

Отдохнули? Теперь давайте считать

Дополнительный выходной 12 июня не скажется за зарплате липчан, получающих оклад, уверяют юристы SuperJob.







Этот день является официальным нерабочим праздничным днём и снижать оклад за него работодатель не имеет право. Более того, если кто-то работал 12 июня, то этот день должен быть оплачен в двойном размере. Кроме того, 12 % опрошенных липчан рассказали, что решили продлить июньский отпуск за счёт присоединения к нему Дня России. Если у вас отпуск в июне, то работодатель обязан продлить отдых на один день как раз за счёт праздника 12 июня.

Липчане не доверяют биометрии

Уже совсем скоро оплатить небольшие покупки и проезд в общественном транспорте можно будет при помощи биометрии. Однако на данный момент лишь 10% липчан получали предложение о сдаче биометрических данных, говорится в исследовании SuperJob.







При этом согласились предоставить отпечатки своих ладоней только 32% тех, кому это предлагали. А две трети – против. По мнению большинства липчан сохранность информации отнюдь не гарантирована, а последствия утечки данных могут создать серьезные проблемы. При этом 16% готовы пересмотреть своё решение, если им докажут, что хранение биометрических данных будет организовано таким образом, что утечки не произойдёт.

Дорогие липчане! Тяжелым днём на этой неделе является вторник, но сама трудовая неделя короткая – всего 4 дня. Конечно, нужно успеть ударно потрудиться, но не стоим забывать и о новостях. Тем более, что жителям Липецкой области не нужно рыскать по всему Интернету, а достаточно зайти на GOROD48, где всё самое интересное и полезное уже собрано в одном месте. Ждём вас на сайте 24/7 снова и снова.