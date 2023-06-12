В России
сегодня, 14:36
В Башкирии спасатели 7 часов вытаскивали туристку со дна пещеры
В Республике Башкортостан девушка упала на дно пещеры. Спасателям потребовалось семь часов, чтобы помочь ей выбраться на поверхность. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу МЧС России в официальном Telegram-канале.
По имеющимся данным, группа туристов, которая не зарегистрировала свой маршрут и не взяла с собой специальное оборудование, пошла внутрь Киндерлинской пещеры. Одна из участниц сорвалась с шестиметровой высоты в 2,5 км от входа.
В этот момент внутри пещеры находился сотрудник МЧС, он вызвал спасателей.
Прибывшие на место специалисты оказали девушке первую помощь. Они положили ее на жесткие носилки, которые подходят для транспортировки пострадавших в узких пространствах, после чего вместе с туристкой пошли к выходу из пещеры. Спасатели преодолевали вертикальные подъемы и спуски различной высоты. Им пришлось расширить некоторые проходы, так как иначе они не могли протащить девушку.
Всего спасательная операция заняла семь часов. Бригада скорой медицинской помощи отвезла пострадавшую в больницу Стерлитамака. Врачи диагностировали у нее травмы головы и таза.
По имеющимся данным, группа туристов, которая не зарегистрировала свой маршрут и не взяла с собой специальное оборудование, пошла внутрь Киндерлинской пещеры. Одна из участниц сорвалась с шестиметровой высоты в 2,5 км от входа.
В этот момент внутри пещеры находился сотрудник МЧС, он вызвал спасателей.
Прибывшие на место специалисты оказали девушке первую помощь. Они положили ее на жесткие носилки, которые подходят для транспортировки пострадавших в узких пространствах, после чего вместе с туристкой пошли к выходу из пещеры. Спасатели преодолевали вертикальные подъемы и спуски различной высоты. Им пришлось расширить некоторые проходы, так как иначе они не могли протащить девушку.
Всего спасательная операция заняла семь часов. Бригада скорой медицинской помощи отвезла пострадавшую в больницу Стерлитамака. Врачи диагностировали у нее травмы головы и таза.