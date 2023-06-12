В России

сегодня, 14:36

В Башкирии спасатели 7 часов вытаскивали туристку со дна пещеры

40
В Республике Башкортостан девушка упала на дно пещеры. Спасателям потребовалось семь часов, чтобы помочь ей выбраться на поверхность. Об этом сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу МЧС России в официальном Telegram-канале.

По имеющимся данным, группа туристов, которая не зарегистрировала свой маршрут и не взяла с собой специальное оборудование, пошла внутрь Киндерлинской пещеры. Одна из участниц сорвалась с шестиметровой высоты в 2,5 км от входа.

В этот момент внутри пещеры находился сотрудник МЧС, он вызвал спасателей.

Прибывшие на место специалисты оказали девушке первую помощь. Они положили ее на жесткие носилки, которые подходят для транспортировки пострадавших в узких пространствах, после чего вместе с туристкой пошли к выходу из пещеры. Спасатели преодолевали вертикальные подъемы и спуски различной высоты. Им пришлось расширить некоторые проходы, так как иначе они не могли протащить девушку.

Всего спасательная операция заняла семь часов. Бригада скорой медицинской помощи отвезла пострадавшую в больницу Стерлитамака. Врачи диагностировали у нее травмы головы и таза.
40

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
139
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

В Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты»
В Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты»

сегодня, 14:10

В России
17-летняя девушка скончалась в Курганской области из-за контрафактного сидра
17-летняя девушка скончалась в Курганской области из-за контрафактного сидра

сегодня, 12:01

В России
В горах Адыгеи от удара молнии погибла туристка
В горах Адыгеи от удара молнии погибла туристка

сегодня, 11:46

В России
В Мариинском театре зрительница распылила перцовый газ
В Мариинском театре зрительница распылила перцовый газ

вчера, 20:51

В России
Около 15 машин сгорели при пожаре в московском автосервисе
Около 15 машин сгорели при пожаре в московском автосервисе

вчера, 14:37

В России
Трибуны со зрителями обрушились в цирке в Ленинградской области
Трибуны со зрителями обрушились в цирке в Ленинградской области

вчера, 11:10

В России