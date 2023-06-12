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В Петербурге произошел пожар в здании бывшего СИЗО «Кресты»

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Горение на площади 50 кв. м произошло 11 июня в здании на Арсенальной набережной в Петербурге, где расположен комплекс бывшего следственного изолятора "Кресты". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по городу.

Сведения о пострадавших не поступали. К ликвидации пожара привлекли от МЧС 3 единицы техники и 15 человек личного состава. "В 20:35 пожар ликвидирован", - сообщили в управлении.




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