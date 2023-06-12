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57 минут назад
17-летняя девушка скончалась в Курганской области из-за контрафактного сидра
Школьница, поступившая в тяжелом состоянии из Шумихи в Курганскую областную детскую больницу им. Красного Креста с отравлением слабоалкогольным напитком, скончалась. Об этом сообщает Российская Газета со ссылкой на региональный департамент здравоохранения.
Врачи до последнего боролись за жизнь девушки, постоянно проводили телемедицинские консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом РФ, Российской медицинской академией последипломного образования, однако, к сожалению, спасти ее не удалось.
Девушка скончалась из-за токсического отравления. У неё был диагностирован отёк головного мозга.
По словам жителей Шумихи, ЧП случилось 4 июня. Две девочки выпили слабоалкогольный напиток, приобретенный кем-то для них в магазине. Одна отделалась легким отравлением, вторую в тот же день привезли в районную больницу без сознания, на следующий реанимационная бригада Центра медицины катастроф доставила ее в областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации клиники Вадим Комогоров отметил: больная поступила в состоянии запредельной комы.
Тогда еще не было разговоров об отравлении сидром, поэтому медики сразу не смогли определить, что явилось причиной интоксикации. Позднее подружка пострадавшей призналась, что они пили "Мистер Сидр" со вкусом пинаколады. Информацию передали в полицию, остатки напитка изъяли, сделали экспертизу, подтвердившую наличие в напитке метилового спирта.
Как выяснили правоохранители, в Шумиху отрава попала из Шадринска. Местный предприниматель имеет сеть магазинов разливных напитков по всей области. У него изъяли более 17 тысяч литров (свыше пятисот тар) сидра производства самарского предприятия, а по всему региону, по данным на 9 июня, - более 20 тысяч. Проверено свыше 530 торговых объектов. В одном из магазинов поселка Юргамыш нашли три неполные кеги почти с 30 литрами сидра. Напиток отправили на исследование.
По данным медиков, 5-10 миллилитров метилового спирта хватает, чтобы ослепнуть, а 30 считается смертельной дозой. Основные симптомы отравления - снижение остроты зрения, головная боль, нарушения сознания, многократная рвота, боли в мышцах, вялость, "метаболическая" одышка. В тяжелых случаях - судороги, поражения почек, сердца, печени, слепота. При приеме больших доз за короткий срок летальный исход наступает в течение двух-трех часов.
Врачи до последнего боролись за жизнь девушки, постоянно проводили телемедицинские консультации с Российской детской клинической больницей, главным внештатным анестезиологом РФ, Российской медицинской академией последипломного образования, однако, к сожалению, спасти ее не удалось.
Девушка скончалась из-за токсического отравления. У неё был диагностирован отёк головного мозга.
По словам жителей Шумихи, ЧП случилось 4 июня. Две девочки выпили слабоалкогольный напиток, приобретенный кем-то для них в магазине. Одна отделалась легким отравлением, вторую в тот же день привезли в районную больницу без сознания, на следующий реанимационная бригада Центра медицины катастроф доставила ее в областную детскую клиническую больницу имени Красного Креста. Заведующий отделением анестезиологии-реанимации клиники Вадим Комогоров отметил: больная поступила в состоянии запредельной комы.
Тогда еще не было разговоров об отравлении сидром, поэтому медики сразу не смогли определить, что явилось причиной интоксикации. Позднее подружка пострадавшей призналась, что они пили "Мистер Сидр" со вкусом пинаколады. Информацию передали в полицию, остатки напитка изъяли, сделали экспертизу, подтвердившую наличие в напитке метилового спирта.
Как выяснили правоохранители, в Шумиху отрава попала из Шадринска. Местный предприниматель имеет сеть магазинов разливных напитков по всей области. У него изъяли более 17 тысяч литров (свыше пятисот тар) сидра производства самарского предприятия, а по всему региону, по данным на 9 июня, - более 20 тысяч. Проверено свыше 530 торговых объектов. В одном из магазинов поселка Юргамыш нашли три неполные кеги почти с 30 литрами сидра. Напиток отправили на исследование.
По данным медиков, 5-10 миллилитров метилового спирта хватает, чтобы ослепнуть, а 30 считается смертельной дозой. Основные симптомы отравления - снижение остроты зрения, головная боль, нарушения сознания, многократная рвота, боли в мышцах, вялость, "метаболическая" одышка. В тяжелых случаях - судороги, поражения почек, сердца, печени, слепота. При приеме больших доз за короткий срок летальный исход наступает в течение двух-трех часов.