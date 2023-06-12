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В горах Адыгеи от удара молнии погибла туристка
Туристка из Новороссийска, проходившая в составе группы по однодневному маршруту в горах Адыгеи, погибла от удара молнии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу следственного управления СК России по республике.
По данным Следственного комитета, жительница Новороссийска отправилась в однодневный горный поход вместе с группой из 38 человек 10 июня. «Во время похода погодные условия ухудшились, начался дождь с грозой, в районе Абадзешского перевала в одну из участников похода – 26-летнюю женщину ударила молния, в результате чего пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью», — сообщает СК.
Устанавливаются обстоятельства гибели женщины, опрашиваются очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение
По данным Следственного комитета, жительница Новороссийска отправилась в однодневный горный поход вместе с группой из 38 человек 10 июня. «Во время похода погодные условия ухудшились, начался дождь с грозой, в районе Абадзешского перевала в одну из участников похода – 26-летнюю женщину ударила молния, в результате чего пострадавшая получила электрический разряд, несовместимый с жизнью», — сообщает СК.
Устанавливаются обстоятельства гибели женщины, опрашиваются очевидцы происшествия, назначена судебно-медицинская экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение