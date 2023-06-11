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26 минут назад
Яхта с туристами загорелась у берегов Египта
У берегов Египта в Красном море загорелась яхта с туристами. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
Как минимум трое британцев числятся пропавшими без вести.
«Двенадцать членов экипажа и 12 британских туристов были спасены, когда подводное судно среднего размера, получившее название «Ураган», загорелось у курортного города Марса-Алам на юге Красного моря», — говорится в публикации.
МИД Великобритании заявил о контакте с египетскими властями. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Как минимум трое британцев числятся пропавшими без вести.
«Двенадцать членов экипажа и 12 британских туристов были спасены, когда подводное судно среднего размера, получившее название «Ураган», загорелось у курортного города Марса-Алам на юге Красного моря», — говорится в публикации.
МИД Великобритании заявил о контакте с египетскими властями. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.