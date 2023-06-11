В мире

26 минут назад

Яхта с туристами загорелась у берегов Египта

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У берегов Египта в Красном море загорелась яхта с туристами. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Как минимум трое британцев числятся пропавшими без вести.

«Двенадцать членов экипажа и 12 британских туристов были спасены, когда подводное судно среднего размера, получившее название «Ураган», загорелось у курортного города Марса-Алам на юге Красного моря», — говорится в публикации.

МИД Великобритании заявил о контакте с египетскими властями. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.
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