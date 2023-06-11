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54 минуты назад
В Мариинском театре зрительница распылила перцовый газ
В Мариинском театре одна из посетительниц во время спектакля "Лебединое озеро" распылила перцовый баллончик, пострадали три человека. Спектакль был срочно приостановлен, посетителей экстренно эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.
"В связи с тем, что во время показа спектакля "Лебединое озеро" на исторической сцене Мариинского театра одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик, спектакль был срочно остановлен, в театре объявили технический перерыв. Во время перерыва в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция, после чего показ спектакля продолжился. В результате инцидента три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась", - сообщили в пресс-службе.
Со зрительницей разбираются сотрудники полиции. Также в театре проводится служебная проверка, в ходе которой предстоит установить, как она смогла пронести перцовый баллончик в здание театра.
"В связи с тем, что во время показа спектакля "Лебединое озеро" на исторической сцене Мариинского театра одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик, спектакль был срочно остановлен, в театре объявили технический перерыв. Во время перерыва в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция, после чего показ спектакля продолжился. В результате инцидента три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась", - сообщили в пресс-службе.
Со зрительницей разбираются сотрудники полиции. Также в театре проводится служебная проверка, в ходе которой предстоит установить, как она смогла пронести перцовый баллончик в здание театра.