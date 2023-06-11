В России

54 минуты назад

В Мариинском театре зрительница распылила перцовый газ

17
В Мариинском театре одна из посетительниц во время спектакля "Лебединое озеро" распылила перцовый баллончик, пострадали три человека. Спектакль был срочно приостановлен, посетителей экстренно эвакуировали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мариинского театра.

"В связи с тем, что во время показа спектакля "Лебединое озеро" на исторической сцене Мариинского театра одна из зрительниц в результате личного конфликта с другими зрителями распылила перцовый баллончик, спектакль был срочно остановлен, в театре объявили технический перерыв. Во время перерыва в зале была включена дополнительная усиленная вентиляция, после чего показ спектакля продолжился. В результате инцидента три человека обратились за медицинской помощью, госпитализация никому не потребовалась", - сообщили в пресс-службе.

Со зрительницей разбираются сотрудники полиции. Также в театре проводится служебная проверка, в ходе которой предстоит установить, как она смогла пронести перцовый баллончик в здание театра.
17

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
135
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

Около 15 машин сгорели при пожаре в московском автосервисе
Около 15 машин сгорели при пожаре в московском автосервисе

сегодня, 14:37

В России
Трибуны со зрителями обрушились в цирке в Ленинградской области
Трибуны со зрителями обрушились в цирке в Ленинградской области

сегодня, 11:10

В России
В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов
В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов

сегодня, 10:51

В России
В Анапе конфликт между постояльцами отеля закончился стрельбой
1
В Анапе конфликт между постояльцами отеля закончился стрельбой

вчера, 18:34

В России
На вокзале Уфы загорелся склад горюче-смазочных материалов
На вокзале Уфы загорелся склад горюче-смазочных материалов

вчера, 14:21

В России
#банки
Сбережения россиян в зарубежных банках достигли 5,8 трлн рублей

09.06.2023 17:24

В России