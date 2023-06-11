В столкновении грузовика и легковушки пострадали 4 человека

Серьезная авария произошла в Усманском районе



На автодороге «Поддубровка – Воробьевка» сегодня около 16.00 столкнулись «Шкода Октавия» и грузовик «Шанкси».



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения. В результате аварии пострадали 69-летний водитель «Шкоды» и трое его пассажиров – 50, 59 и 61 лет. Все они госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал.



- Кроме того, осколками поврежден проезжавший мимо автомобиль «Хёндай», водитель которого не пострадала. В целях установления причин и обстоятельств произошедшего, сотрудниками полиции организовано проведение проверки.

