Происшествия

42 минуты назад

В столкновении грузовика и легковушки пострадали 4 человека

434
#ДТП
В столкновении грузовика и легковушки пострадали 4 человека

Серьезная авария произошла в Усманском районе

На автодороге «Поддубровка – Воробьевка» сегодня около 16.00 столкнулись «Шкода Октавия» и грузовик «Шанкси».

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения. В результате аварии пострадали 69-летний водитель «Шкоды» и трое его пассажиров – 50, 59 и 61 лет. Все они госпитализированы. Водитель грузовика не пострадал.

- Кроме того, осколками поврежден проезжавший мимо автомобиль «Хёндай», водитель которого не пострадала. В целях установления причин и обстоятельств произошедшего, сотрудниками полиции организовано проведение проверки.
img-big-0
img-big-1
img-big-2
img-small-0
img-small-1
img-small-2
434
#ДТП

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
132
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

Еще в рубрике

У многодетной липецкой семьи сгорела дача
У многодетной липецкой семьи сгорела дача

37 минут назад

Происшествия
В столкновении мотоцикла и машины пострадал пассажир байка
#ДТП #мотоцикл
1
В столкновении мотоцикла и машины пострадал пассажир байка

сегодня, 18:32

Происшествия
Сук дерева упал на автомобиль
#повреждение автомобиля #ветер
9
Сук дерева упал на автомобиль

сегодня, 12:37

Происшествия
Под Липецком автомобиль врезался в дорожную технику
18
Под Липецком автомобиль врезался в дорожную технику

сегодня, 07:24

Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве на улице Титова, отрезавший жертве ноги
#Убийство
29
Задержан подозреваемый в убийстве на улице Титова, отрезавший жертве ноги

вчера, 17:42

Происшествия
В Усманском районе под колёса попал 5-летний ребёнок, перебегавший дорогу
#Авария #ДТП #наезд на пешехода
8
В Усманском районе под колёса попал 5-летний ребёнок, перебегавший дорогу

вчера, 13:47

Происшествия