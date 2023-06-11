Происшествия

15 минут назад

В столкновении мотоцикла и машины пострадал пассажир байка

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#ДТП #мотоцикл
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Четыре протокола на двоих составили сотрудники ГИБДД на водителей мотоцикла и автомобиля после ДТП. Пассажиру мотоцикла повезло меньше – он госпитализирован.

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Вечером 10 июня на улице Кривенкова, в районе дома №7 произошло столкновение мотоцикла «Хонда» и автомобиля «ВАЗ». В аварии пострадал пассажир мотоцикла – 20-летний парень. Он госпитализирован с различными травмами. 20-летний хозяин байка и его ровесник, водитель машины - не пострадали.

- По предварительным данным, водитель «Хонды» нарушил правила расположение на проезжей части и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ». У водителя мотоцикла не было водительских прав. В отношении него составлены два административных протокола – за отсутствие регистрационного номера и водительских прав. Но и на водителя «ВАЗа», также составлены два административных протокола – за отсутствие полиса ОСАГО и управление неисправным автомобилем, - сообщили GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
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#ДТП #мотоцикл
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