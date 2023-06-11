В России
сегодня, 14:37
Около 15 машин сгорели при пожаре в московском автосервисе
Порядка 15 автомобилей сгорели при пожаре в автосервисе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.
Никто не пострадал, однако огонь серьезно повредил машины, в том числе и дорогие внедорожники. По этому факту назначена проверка.
Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверка по факту происшествия находится на контроле Люблинской межрайонной прокуратуры.
Никто не пострадал, однако огонь серьезно повредил машины, в том числе и дорогие внедорожники. По этому факту назначена проверка.
Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверка по факту происшествия находится на контроле Люблинской межрайонной прокуратуры.