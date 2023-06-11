В России

сегодня, 14:37

Около 15 машин сгорели при пожаре в московском автосервисе

28
Порядка 15 автомобилей сгорели при пожаре в автосервисе на юго-востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичную прокуратуру.

Никто не пострадал, однако огонь серьезно повредил машины, в том числе и дорогие внедорожники. По этому факту назначена проверка.

Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы. Проверка по факту происшествия находится на контроле Люблинской межрайонной прокуратуры.
28

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Бизнес

Еще в рубрике

Трибуны со зрителями обрушились в цирке в Ленинградской области
Трибуны со зрителями обрушились в цирке в Ленинградской области

сегодня, 11:10

В России
В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов
В Белгородской области приостановили движение поездов из-за схода вагонов

сегодня, 10:51

В России
В Анапе конфликт между постояльцами отеля закончился стрельбой
1
В Анапе конфликт между постояльцами отеля закончился стрельбой

вчера, 18:34

В России
На вокзале Уфы загорелся склад горюче-смазочных материалов
На вокзале Уфы загорелся склад горюче-смазочных материалов

вчера, 14:21

В России
#банки
Сбережения россиян в зарубежных банках достигли 5,8 трлн рублей

09.06.2023 17:24

В России
#кинотеатры
Более 50 новых кинотеатров откроются в новых регионах до конца 2023 года

09.06.2023 17:20

В России