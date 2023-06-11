Общество

сегодня, 14:33

В Подгорном и Сырском отключат холодную воду

3 142
#отключение воды #
В Подгорном и Сырском отключат холодную воду

12 июня «РВК-Липецк» будет проводить плановые ремонтные работы на сетях в трех районах Липецка, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома и строения №№ 39, 39а, 43а, 43/2, 43/3, ст. 43б, ст. 43г, ст. 43г/1, 43д, 43м, ст. 43п, по улице Юношеской – машина с водой для питья будет находиться возле дома № 39.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в Подгорном: в домах №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11 по улице Крайней, №№ 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 по улице Подгоренской. Воду подвезут к дому № 7 по улице Крайней.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в районе Сырского: доме № 2 по улице Прудной, частном секторе улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Узорном переулке, котельной «Липецкие узоры» МУП «Липецктеплосеть». Подвоз воды будет организован по адресу: улица Прудная, 2.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.
3 142
#отключение воды #

Комментарии (3)

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селянин

21 минуту назад
У меня в деревне ничего не течет,и вода есть всегда.
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Ага

23 минуты назад
Суровый липчанин, всё ремонтируют и ремонтируют 7 дней в неделю, бездельники...
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Суровый липчанин

сегодня, 14:46
И вообще эту компанию РВК надо проверить на профпригодность. Только и делают, что ничего не делают...
ответить
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
131
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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