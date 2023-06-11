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Трибуны со зрителями обрушились в цирке в Ленинградской области
Трибуна передвижного цирка обрушилась в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Девочку 2017 года рождения госпитализировали с переломом ноги. По данным местных властей, еще трех человек осмотрела бригада скорой помощи, от госпитализации они отказались. Остальные зрители, а их было около 120 человек, эвакуировались самостоятельно.
Позднее областное правительство уточнило, что после обрушения трибуны на обследовании в больнице находятся семь человек, пятеро из которых — несовершеннолетние. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
Девочку 2017 года рождения госпитализировали с переломом ноги. По данным местных властей, еще трех человек осмотрела бригада скорой помощи, от госпитализации они отказались. Остальные зрители, а их было около 120 человек, эвакуировались самостоятельно.
Позднее областное правительство уточнило, что после обрушения трибуны на обследовании в больнице находятся семь человек, пятеро из которых — несовершеннолетние. Их состояние оценивается как удовлетворительное.