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Трибуны со зрителями обрушились в цирке в Ленинградской области

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Трибуна передвижного цирка обрушилась в поселке Лесколово во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

Девочку 2017 года рождения госпитализировали с переломом ноги. По данным местных властей, еще трех человек осмотрела бригада скорой помощи, от госпитализации они отказались. Остальные зрители, а их было около 120 человек, эвакуировались самостоятельно.

Позднее областное правительство уточнило, что после обрушения трибуны на обследовании в больнице находятся семь человек, пятеро из которых — несовершеннолетние. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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