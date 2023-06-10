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48 минут назад

На вокзале Уфы загорелся склад горюче-смазочных материалов

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В районе железнодорожного вокзала в Уфе произошел пожар на складе горюче-смазочных материалов, сообщает РБК со ссылкой на МЧС по Башкирии.

«Сегодня в 21:05 в главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступило сообщение о возгорании горюче-смазочных материалов в одном из зданий склада по адресу: ул. Малая Силикатная в Уфе», — говорится в сообщении ведомства.

Огонь охватил около 60 куб. м горюче-смазочных материалов. В пресс-службе МЧС РФ добавили, что угрозы на пути и цистерны нет. В Telegram-канале ведомства позднее появилась информция о локализации пожара в 20:48 мск на 500 кв. м.

Открытое горение ликвидировали в 00:05 (22:05 мск), заявили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Позже ведомство сообщило о ликвидации пожара.

В настоящий момент проводятся работы по охлаждению элементов и конструкций. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, пока неизвестно.
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