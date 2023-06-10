На семи улицах Липецка отключат холодную воду

Причиной отключений холодной воды 11 июня станут плановые ремонтные работы на сетях – «РВК-Липецк» будет проводить их в трех районах города, предупредили в компании.

С 10:00 до 20:00 без холодной воды останутся дома и помещения №№ 39, 39а, 43а, ст.43б, ст.43г, ст.43г/1, 43д, 43м, ст.43п, 43/2, 43/3 по улице Юношеской. Цистерна с водой для питья подъедет к дому № 39.

С 10:00 до 20:00 не будет холодной воды в доме № 77 по улице Московской. Машина с водой будет находиться возле вышеназванного дома.

С 10:00 до 20:00 отключат холодную воду в домах № 17а по улице Студеновской, № 3 по улице Пионерской и в частном секторе этой же улицы, а также в частном секторе улицы 4-й Пятилетки, переулков Весеннего, Вилкова. Подвоз воды будет организован по адресу: улица Пионерская, 16.

После окончания работ возможно повышение мутности воды.