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54 минуты назад

Врач перечислила смертельные болезни, которые передаются со слюной

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#здоровье #болезни

Опасные бактерии также могут попасть в организм через слюну животных.

Стоматолог-хирург Диана Кулиева заявила, что в одном мл слюны содержится порядка 900 млн микробов, которые могут вызывать различные заболевания, - пишут "Известия".

По словам специалиста, через поцелуй можно стать носителем энтеровирусного менингита, цитомегаловируса, простого герпеса и вируса Эпштейна-Барра. Медик подчеркнула, что при заражении менингитом появляются головная боль, тошнота, спутанность сознания, а также повышается температура.

Кроме того, врач призвала избегать поцелуев, если на губах человека имеются пузырьки. Подобные высыпания являются признаком герпеса первого типа. Вдобавок через слюну можно заразиться мононуклеозом, подчеркнула она.
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#здоровье #болезни

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