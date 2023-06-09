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54 минуты назад
Врач перечислила смертельные болезни, которые передаются со слюной
Опасные бактерии также могут попасть в организм через слюну животных.
Стоматолог-хирург Диана Кулиева заявила, что в одном мл слюны содержится порядка 900 млн микробов, которые могут вызывать различные заболевания, - пишут "Известия".
По словам специалиста, через поцелуй можно стать носителем энтеровирусного менингита, цитомегаловируса, простого герпеса и вируса Эпштейна-Барра. Медик подчеркнула, что при заражении менингитом появляются головная боль, тошнота, спутанность сознания, а также повышается температура.
Кроме того, врач призвала избегать поцелуев, если на губах человека имеются пузырьки. Подобные высыпания являются признаком герпеса первого типа. Вдобавок через слюну можно заразиться мононуклеозом, подчеркнула она.
По словам специалиста, через поцелуй можно стать носителем энтеровирусного менингита, цитомегаловируса, простого герпеса и вируса Эпштейна-Барра. Медик подчеркнула, что при заражении менингитом появляются головная боль, тошнота, спутанность сознания, а также повышается температура.
Кроме того, врач призвала избегать поцелуев, если на губах человека имеются пузырьки. Подобные высыпания являются признаком герпеса первого типа. Вдобавок через слюну можно заразиться мононуклеозом, подчеркнула она.