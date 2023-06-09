Росмолодежь планирует собрать миллион человек на День молодежи

Росмолодежь запланировала собрать миллион человек на День молодежи 24 июня. Одна из целей — "развенчать миф" о том, что молодые люди покинули страну, а оставшиеся в большинстве своем инертны.







В начале мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня. В этом году дата выпадает на 24 июня.



Планируя собрать миллион человек, организаторы хотят среди прочего "развенчать миф" о том, что молодежь (люди в возрасте 14–35 лет) уехала из России, а та, что осталась, в большинстве своем инертна и безучастна, сказали источник, близкий к организаторам мероприятия, и собеседник в Росмолодежи.



Глава Росмолодежи Ксения Разуваева заявила РБК, что если в прошлом году празднование Дня молодежи охватывало десять регионов, а в мероприятиях приняли участие порядка полумиллиона человек, то сейчас празднование пройдет практически по всей стране, хотя основные фестивальные площадки будут открыты в 15 регионах: «За счет расширения географии есть ощущение, что цифру в миллион участников мы достигнем легко». К тому же, по словам Разуваевой, в ведомстве исходят из того, что День молодежи — это праздник не только для молодых людей, а семейный, что также положительно скажется на числе участников.



"Но главное — не цифровые показатели, мы хотим, чтобы событие стало местом реальной пользы", — подчеркивает глава Росмолодежи. К примеру, в рамках Дня молодежи будут реализованы программы, связанные с поддержкой семей военнослужащих, открыты площадки, на которых молодые люди смогут пройти кадровые отборы и собеседования, договориться о стажировках, продемонстрировать собственные стартапы и т.д.



Основные фестивальные площадки будут открыты, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Ноябрьске, Оренбурге.



Проект задумывался в прошлом году в первую очередь с прицелом на городскую молодежь, именно поэтому ведомство "упаковывает" празднование "в понятную для молодых людей из мегаполисов форму условного VK Fest или городских фестивалей, которые в прошлом году были приостановлены", - рассказал источник в Росмолодежи.

Федеральное агентство по делам молодежи планирует собрать миллион участников на празднование Дня молодежи в этом году, - рассказал РБК источник, близкий к организаторам мероприятия, и подтвердил советник главы Росмолодежи Антон Пашков. По его словам, ведомство "действительно целится в подобные показатели, но вместе с тем ключевыми критериями эффективности проекта будут конкретные результаты — к примеру, сколько и какой волонтерской помощи будет оказано по результатам работы соответствующих площадок".В начале мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании Дня молодежи в последнюю субботу июня. В этом году дата выпадает на 24 июня.Планируя собрать миллион человек, организаторы хотят среди прочего "развенчать миф" о том, что молодежь (люди в возрасте 14–35 лет) уехала из России, а та, что осталась, в большинстве своем инертна и безучастна, сказали источник, близкий к организаторам мероприятия, и собеседник в Росмолодежи.Глава Росмолодежи Ксения Разуваева заявила РБК, что если в прошлом году празднование Дня молодежи охватывало десять регионов, а в мероприятиях приняли участие порядка полумиллиона человек, то сейчас празднование пройдет практически по всей стране, хотя основные фестивальные площадки будут открыты в 15 регионах: «За счет расширения географии есть ощущение, что цифру в миллион участников мы достигнем легко». К тому же, по словам Разуваевой, в ведомстве исходят из того, что День молодежи — это праздник не только для молодых людей, а семейный, что также положительно скажется на числе участников."Но главное — не цифровые показатели, мы хотим, чтобы событие стало местом реальной пользы", — подчеркивает глава Росмолодежи. К примеру, в рамках Дня молодежи будут реализованы программы, связанные с поддержкой семей военнослужащих, открыты площадки, на которых молодые люди смогут пройти кадровые отборы и собеседования, договориться о стажировках, продемонстрировать собственные стартапы и т.д.Основные фестивальные площадки будут открыты, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Ноябрьске, Оренбурге.Проект задумывался в прошлом году в первую очередь с прицелом на городскую молодежь, именно поэтому ведомство "упаковывает" празднование "в понятную для молодых людей из мегаполисов форму условного VK Fest или городских фестивалей, которые в прошлом году были приостановлены", - рассказал источник в Росмолодежи.