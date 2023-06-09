В России
сегодня, 14:47
ЦБ РФ сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых шестой раз подряд
Регулятор отмечает , что темпы прироста цен продолжают увеличиваться.
Центробанк России 9 июня оставил ключевую ставку без изменений - на уровне 7,5% годовых, - говорится в заявлении регулятора.
Ранее курс доллара снижался на 0,09%, до 82,53 рубля, евро - на 0,26%, до 88,87 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 11,557 рубля (-0,34%), свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
После публикации ЦБ РФ доллар, согласно данным на 13:31 мск, находился на отметке 82,49 рубля (-0,13%), евро торговался на уровне 88,84 рубля (-0,29%). Юань находился на отметке 11,545 рубля (-0,44%).
К 13:40 мск курс доллара на Московской бирже перешел к небольшому росту и находился на отметке 82,69 рубля (+0,11%), евро снижался на 0,1%, до 89 рублей. В то же время юань терял 0,22%, опускаясь до отметки 11,57 рубля.
Совет директоров Банка России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, допустив ее повышение на ближайших заседаниях.
Ранее курс доллара снижался на 0,09%, до 82,53 рубля, евро - на 0,26%, до 88,87 рубля. Курс юаня к рублю находился на уровне 11,557 рубля (-0,34%), свидетельствуют данные торгов на 13:29 мск.
После публикации ЦБ РФ доллар, согласно данным на 13:31 мск, находился на отметке 82,49 рубля (-0,13%), евро торговался на уровне 88,84 рубля (-0,29%). Юань находился на отметке 11,545 рубля (-0,44%).
К 13:40 мск курс доллара на Московской бирже перешел к небольшому росту и находился на отметке 82,69 рубля (+0,11%), евро снижался на 0,1%, до 89 рублей. В то же время юань терял 0,22%, опускаясь до отметки 11,57 рубля.
Совет директоров Банка России шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых, допустив ее повышение на ближайших заседаниях.