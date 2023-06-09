Общество

сегодня, 13:14

Тротуар в районе Карьера не простоял и года

15 569
#тротуар #мост
1
Тротуар в районе Карьера не простоял и года

Бордюры, удерживающие асфальтное полотно, поплыли и уже начинают обретать новых владельцев.

Жители улиц  Гайдара и Амурской обратили внимание на тротуар, уложенный в прошлом году, в качестве альтернативного мосту через железную дорогу пешеходного пути.

WhatsApp Image 2023-06-08 at 12.06.44 (1).jpeg

История эта длится не первый год. Жители Карьера добивались ремонта моста через железную дорогу от ДК «Студеновский» до улицы Гайдара. Два года назад, когда казалось, что мост отремонтировать не удастся, мэрия решила проложить для жителей Карьера асфальтированную дорожку.

WhatsApp Image 2023-06-08 at 12.06.43.jpeg

В 2022 году строительство тротуара закончилось. Но уже этой весной в бетонном основании дорожки напротив домов по улице Гайдара появились трещины, часть бордюров начала отходить от асфальтного полотна. А к концу мая один из камней поребрика просто пропал. 

За комментарием мы обратилось в администрацию Липецка. Оказалось, тротуар находится на гарантийном обслуживании.

— В адрес подрядной организации ООО «СТРОЙ КАСКАД» будет направлена претензия с требованием провести гарантийный ремонт, — рассказали в администрации Липецка.

WhatsApp Image 2023-06-08 at 17.12.08 копия копия.jpg

Также жители Гайдара и Амурской обратили внимание на непродуманность дорожного движения. Тротуар заканчивается напротив дома №23 по улице Гайдара и упирается в проезжую часть, и переход не обозначен ни знаками,  ни разметкой для пешеходов. На другой стороне дороги пешеходы упираются в импровизированную парковку — любители попариться в местной бане свято верят, что для них там организована стоянка. Ведь знаков, запрещающих в месте перехода парковку нет. Но это уже другая история.

WhatsApp Image 2023-06-08 at 17.12.07.jpeg
15 569
#тротуар #мост
1

Комментарии (15)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

ЛипЧанИн

3 минуты назад
Липецкие басни, "А что дальше!?" - Дальше "Развитой капитализм" т.е. сейчас он "гнилой", а дальше будет уже "сгнивший". В этом и будем жить.
ответить

Ветеран

4 минуты назад
Всю халтуру утопят в разговорах и объяснению объективных причин. Никто не будет наказан, прокуратура сделает вид, что это ее не касается.
ответить

Добрый чиновник

8 минут назад
А причём тут золотые унитазы!?
ответить

Васёк

9 минут назад
Деньги освоены, дорожка сделана, бордюры стоят, откаты получены своевременно, какие могут быть ещё вопросы?
ответить

Достижения

11 минут назад
российского капитализма или как его еще назвать ,очевидны .
ответить

Липецкие басни

16 минут назад
Ну вот к чему пришли за 32 года капиталистической власти, мостик пешеходный, не то что построить, а даже отремонтировать не могут! А что дальше!?
ответить

Наблюдатель

21 минуту назад
Сейчас, главная цель, освоение денег! Кто принимает такую работу, нужно наказывать рублем, вместе с администрацией. Тогда будет результат!
ответить

ЛипЧанИн

33 минуты назад
Это товарищи и нетоварищи обыкновенный капитализм и демократия :) И Юж.Корейская система "быстрей-быстрей" :)
ответить

Koммунист

43 минуты назад
Стабильность и особый путь накрылась крахом
ответить

***

57 минут назад
Это уже не удивляет...Плохо, что не находят ответственного за приём такой халтуры.
ответить
Еще комментарии
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Бизнес

Еще в рубрике

Фолк-мюзикл «Казаки в Париже» бесплатно покажут липчанам на площади Ленина
#День России #«Казаки России»
Фолк-мюзикл «Казаки в Париже» бесплатно покажут липчанам на площади Ленина

55 минут назад

Общество
В Липецке с прилавков убрали вейпы
#вейпы #запрет
9
В Липецке с прилавков убрали вейпы

сегодня, 11:50

Общество
Открытый чемпионат Липецкой области по мотокроссу пройдёт 11 июня
#мотокросс
2
Открытый чемпионат Липецкой области по мотокроссу пройдёт 11 июня

сегодня, 09:46

Общество
На Центральном пляже заметили оленёнка
#дикие животные
17
На Центральном пляже заметили оленёнка

сегодня, 08:37

Общество
Сегодня в Липецке: выставка пионов, уставшие слесари и в каких детских садах ещё остались места
#Сегодня в Липецке
6
Сегодня в Липецке: выставка пионов, уставшие слесари и в каких детских садах ещё остались места

сегодня, 07:00

Общество
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на мопедах дети, письма с угрозами и запрет на купание
#вечЁрка #авария #минирование
3
Липецкая вечЁрка: разбившиеся на мопедах дети, письма с угрозами и запрет на купание

вчера, 20:23

Общество