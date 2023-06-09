Общество
сегодня, 13:14
Тротуар в районе Карьера не простоял и года
Бордюры, удерживающие асфальтное полотно, поплыли и уже начинают обретать новых владельцев.
Жители улиц Гайдара и Амурской обратили внимание на тротуар, уложенный в прошлом году, в качестве альтернативного мосту через железную дорогу пешеходного пути.
История эта длится не первый год. Жители Карьера добивались ремонта моста через железную дорогу от ДК «Студеновский» до улицы Гайдара. Два года назад, когда казалось, что мост отремонтировать не удастся, мэрия решила проложить для жителей Карьера асфальтированную дорожку.
В 2022 году строительство тротуара закончилось. Но уже этой весной в бетонном основании дорожки напротив домов по улице Гайдара появились трещины, часть бордюров начала отходить от асфальтного полотна. А к концу мая один из камней поребрика просто пропал.
За комментарием мы обратилось в администрацию Липецка. Оказалось, тротуар находится на гарантийном обслуживании.
— В адрес подрядной организации ООО «СТРОЙ КАСКАД» будет направлена претензия с требованием провести гарантийный ремонт, — рассказали в администрации Липецка.
Также жители Гайдара и Амурской обратили внимание на непродуманность дорожного движения. Тротуар заканчивается напротив дома №23 по улице Гайдара и упирается в проезжую часть, и переход не обозначен ни знаками, ни разметкой для пешеходов. На другой стороне дороги пешеходы упираются в импровизированную парковку — любители попариться в местной бане свято верят, что для них там организована стоянка. Ведь знаков, запрещающих в месте перехода парковку нет. Но это уже другая история.
История эта длится не первый год. Жители Карьера добивались ремонта моста через железную дорогу от ДК «Студеновский» до улицы Гайдара. Два года назад, когда казалось, что мост отремонтировать не удастся, мэрия решила проложить для жителей Карьера асфальтированную дорожку.
В 2022 году строительство тротуара закончилось. Но уже этой весной в бетонном основании дорожки напротив домов по улице Гайдара появились трещины, часть бордюров начала отходить от асфальтного полотна. А к концу мая один из камней поребрика просто пропал.
За комментарием мы обратилось в администрацию Липецка. Оказалось, тротуар находится на гарантийном обслуживании.
— В адрес подрядной организации ООО «СТРОЙ КАСКАД» будет направлена претензия с требованием провести гарантийный ремонт, — рассказали в администрации Липецка.
Также жители Гайдара и Амурской обратили внимание на непродуманность дорожного движения. Тротуар заканчивается напротив дома №23 по улице Гайдара и упирается в проезжую часть, и переход не обозначен ни знаками, ни разметкой для пешеходов. На другой стороне дороги пешеходы упираются в импровизированную парковку — любители попариться в местной бане свято верят, что для них там организована стоянка. Ведь знаков, запрещающих в месте перехода парковку нет. Но это уже другая история.
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