В России

44 минуты назад

Греция ощутила отсутствие российских туристов

40
#Греция #отдых

Курортные точки солнечной страны перестали интересовать россиян, которые сегодня стараются тщательно выбирать место отдыха.

Курорты Греции ощущают на себе отсутствие российских туристов, которым сложно приехать на отдых туда из-за введенных ранее Западом санкций, - заявил в эфире "России 24" посол РФ в Греции Андрей Маслов.

"В прошлом году в результате антироссийских санкций возникли очень серьезные препятствия на пути въезда сюда российских туристов. По некоторым оценкам, в прошлом году здесь отдохнули не более 20-30 тысяч российских граждан - это капля, практически ничто", - сказал он.

Препятствиями для приезда россиян являются отсутствие прямого авиасообщения, резкое подорожание цен на авиабилеты, необходимость добираться до Греции окольными путями, подчеркнул дипломат. По его словам, власти страны с прошлого года заняли позицию, что отсутствие российских туристов не скажется серьезно на греческой экономике, - перелает РИА Новости.

"Я бы не стал так однобоко оценивать эту ситуацию, потому что, все-таки, российские туристы занимали вполне определенную, очень престижную нишу в туристической отрасли Греции, и сами туроператоры страны, отельеры подчеркивают, что они всегда очень ценили российских туристов. Отсутствие сотен тысяч россиян на традиционных туристических направлениях, в частности, на островах Крит, Родос, на полуострове Халкидики, весьма болезненно ощутили на себе гостиничные сети, а также местные предприниматели, владельцы магазинов розничной торговли. Конечно, отсутствие россиян сильно ощущается на греческих курортах", - заявил он.
40
#Греция #отдых

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Бизнес

Еще в рубрике

Жители Петербурга получили СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат
#служба по контракту #оповещения
1
Жители Петербурга получили СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат

сегодня, 13:07

В России
Экспорт российского бензина с начала 2023 года вырос на 37%
#бензин #экспорт
Экспорт российского бензина с начала 2023 года вырос на 37%

сегодня, 12:18

В России
При падении беспилотника в Воронеже пострадали три человека
#беспилотники #атака
5
При падении беспилотника в Воронеже пострадали три человека

сегодня, 11:24

В России
Диетолог не рекомендовала заниматься спортом натощак
#здоровье #спорт
Диетолог не рекомендовала заниматься спортом натощак

сегодня, 10:40

В России
Чукотка с 1 июля может ограничить вывоз икры в багаже и ручной клади

вчера, 18:19

В России
#мусор
4
Россиянам запретят выкидывать вещи в общий бак

вчера, 18:18

В России