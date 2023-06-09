44 минуты назад
Греция ощутила отсутствие российских туристов
Курортные точки солнечной страны перестали интересовать россиян, которые сегодня стараются тщательно выбирать место отдыха.
"В прошлом году в результате антироссийских санкций возникли очень серьезные препятствия на пути въезда сюда российских туристов. По некоторым оценкам, в прошлом году здесь отдохнули не более 20-30 тысяч российских граждан - это капля, практически ничто", - сказал он.
Препятствиями для приезда россиян являются отсутствие прямого авиасообщения, резкое подорожание цен на авиабилеты, необходимость добираться до Греции окольными путями, подчеркнул дипломат. По его словам, власти страны с прошлого года заняли позицию, что отсутствие российских туристов не скажется серьезно на греческой экономике, - перелает РИА Новости.
"Я бы не стал так однобоко оценивать эту ситуацию, потому что, все-таки, российские туристы занимали вполне определенную, очень престижную нишу в туристической отрасли Греции, и сами туроператоры страны, отельеры подчеркивают, что они всегда очень ценили российских туристов. Отсутствие сотен тысяч россиян на традиционных туристических направлениях, в частности, на островах Крит, Родос, на полуострове Халкидики, весьма болезненно ощутили на себе гостиничные сети, а также местные предприниматели, владельцы магазинов розничной торговли. Конечно, отсутствие россиян сильно ощущается на греческих курортах", - заявил он.