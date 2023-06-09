В России
сегодня, 13:07
Жители Петербурга получили СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат
Жителям Санкт-Петербурга стали приходить СМС-уведомления о необходимости явиться в военкомат.
Жители Санкт-Петербурга начали получать СМС с приглашениями в военкомат, - пишет Lenta.ru со ссылкой на Telegram-канал "Подъем".
Отмечается, что СМС является уведомлением, а не повесткой. При этом во время посещения военкомата россиянам предлагают заключить на военную службу.
В военном комиссариате Кронштадтского и Курортного районов подтвердили факт рассылки СМС, указав, что уведомления направляются для сверки данных.
"На регулярной основе они приходят, сверяют данные, где работают, адрес, телефоны, состояние здоровья. (...) Поводов для волнения нет", — пояснили там.
По данным одного из местных Telegram-каналов, явившимся в военкомат россиянам предлагают заключить контракт на службу в Вооруженных силах.
Отмечается, что СМС является уведомлением, а не повесткой. При этом во время посещения военкомата россиянам предлагают заключить на военную службу.
В военном комиссариате Кронштадтского и Курортного районов подтвердили факт рассылки СМС, указав, что уведомления направляются для сверки данных.
"На регулярной основе они приходят, сверяют данные, где работают, адрес, телефоны, состояние здоровья. (...) Поводов для волнения нет", — пояснили там.
По данным одного из местных Telegram-каналов, явившимся в военкомат россиянам предлагают заключить контракт на службу в Вооруженных силах.
Гриднева А.