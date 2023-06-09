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При падении беспилотника в Воронеже пострадали три человека

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#беспилотники #атака

При ЧП пострадали три человека: их посекло осколками стекла. Помощь им оказали на месте, от госпитализации люди отказались.

При падении беспилотника в Воронеже пострадали три человека, - сообщил губернатор региона Александр Гусев, который уже прибыл на место происшествия.

"Три человека посекло осколками стекла. Помощь оказана на месте, от госпитализации люди отказались", — написал он в своем Telegram-канале.

Позже он отметил, что помещение в доме на улице Белинского в Воронеже, в который попал беспилотник, было пустым. На момент инцидента в нём никого не было.

По его словам, погибших нет. Эксперты на месте решают, требуется ли расселить дом или подъезд.

Беспилотник упал в районе улицы Белинского утром 9 июня. Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают ФСБ, МЧС и другие спецслужбы, - сообщил Гусев, добавив, что уже даны первые поручения по бытовой помощи жителям дома, пострадавшего от падения дрона.
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#беспилотники #атака

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