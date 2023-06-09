В Липецке сгорел дом, а за городом — хозяйственная постройка

Дом загорелся на улице Калинина, а постройка — в селе Ленино.Ранним утром 8 июня в деревне Александровка Становлянского района сгорел жилой дом площадью 80 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.Та же участь постигла дом площадью сто квадратных метров на улице Калиниа в Липецке.Одна хозпостройка сгорела днем в селе Ямань Грязинского района и одна в селе Березняговка Усманского района, а вечером в селе Ленино Липецкого района —третья.Всего пожарные тушили 19 возгораний, в 10 случаях горели сухая трава и мусор.