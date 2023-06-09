Происшествия

сегодня, 10:26

В Липецке сгорел дом, а за городом — хозяйственная постройка

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#МЧС #пожар
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Дом загорелся на улице Калинина, а постройка — в селе Ленино.

Ранним утром 8 июня в деревне Александровка Становлянского района сгорел жилой дом площадью 80 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Та же участь постигла дом площадью сто квадратных метров на улице Калиниа в Липецке.

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Одна хозпостройка сгорела днем в селе Ямань Грязинского района и одна в селе Березняговка Усманского района, а вечером в селе Ленино Липецкого района —третья.

Всего пожарные тушили 19 возгораний, в 10 случаях горели сухая трава и мусор.
424
#МЧС #пожар
1

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