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37 минут назад
Диетолог не рекомендовала заниматься спортом натощак
Перед тренировкой рекомендуется употребить продукты, богатые углеводами, которые обеспечат организм энергией.
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что питание человека играет особую роль при активных физических нагрузках, в частности при занятиях спортом, - передает Lenta.ru.
Во-первых, она не рекомендовала приступать к занятию спортом натощак.
"Примерно за час-два до занятий и после них рекомендуется организовать небольшой перекус. Это может быть небольшая порция овощного или фруктового салата, йогурт или другое кисломолочное блюдо или напиток", — отметила диетолог.
Непосредственно после занятий и во время них необходимо восстанавливать потерю жидкости, связанную с обильным потоотделением, - считает Стародубова. Лучше всего, по ее словам, для этого подходит обычная питьевая вода, но можно использовать и некрепкий чай с добавлением ароматных трав, лимона или различных ягод. Ни в коем случае не стоит употреблять алкоголь.
"Употреблять крепкий чай и кофе во время активных физических упражнений тоже не следует, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, стоит в принципе отказаться от употребления алкоголя, который крайне негативно влияет на организм", — подчеркнула врач. По ее словам, сладости, в том числе сладкие напитки, могут вызвать дополнительное чувство жажды.
Во-первых, она не рекомендовала приступать к занятию спортом натощак.
"Примерно за час-два до занятий и после них рекомендуется организовать небольшой перекус. Это может быть небольшая порция овощного или фруктового салата, йогурт или другое кисломолочное блюдо или напиток", — отметила диетолог.
Непосредственно после занятий и во время них необходимо восстанавливать потерю жидкости, связанную с обильным потоотделением, - считает Стародубова. Лучше всего, по ее словам, для этого подходит обычная питьевая вода, но можно использовать и некрепкий чай с добавлением ароматных трав, лимона или различных ягод. Ни в коем случае не стоит употреблять алкоголь.
"Употреблять крепкий чай и кофе во время активных физических упражнений тоже не следует, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, стоит в принципе отказаться от употребления алкоголя, который крайне негативно влияет на организм", — подчеркнула врач. По ее словам, сладости, в том числе сладкие напитки, могут вызвать дополнительное чувство жажды.