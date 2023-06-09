В России

37 минут назад

Диетолог не рекомендовала заниматься спортом натощак

23
#здоровье #спорт

Перед тренировкой рекомендуется употребить продукты, богатые углеводами, которые обеспечат организм энергией.

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала, что питание человека играет особую роль при активных физических нагрузках, в частности при занятиях спортом, - передает Lenta.ru.

Во-первых, она не рекомендовала приступать к занятию спортом натощак.

"Примерно за час-два до занятий и после них рекомендуется организовать небольшой перекус. Это может быть небольшая порция овощного или фруктового салата, йогурт или другое кисломолочное блюдо или напиток", — отметила диетолог.

Непосредственно после занятий и во время них необходимо восстанавливать потерю жидкости, связанную с обильным потоотделением, - считает Стародубова. Лучше всего, по ее словам, для этого подходит обычная питьевая вода, но можно использовать и некрепкий чай с добавлением ароматных трав, лимона или различных ягод. Ни в коем случае не стоит употреблять алкоголь.

"Употреблять крепкий чай и кофе во время активных физических упражнений тоже не следует, чтобы избежать дополнительной нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, стоит в принципе отказаться от употребления алкоголя, который крайне негативно влияет на организм", — подчеркнула врач. По ее словам, сладости, в том числе сладкие напитки, могут вызвать дополнительное чувство жажды.
23
#здоровье #спорт

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