Бизнес

15 минут назад

КАНИКУЛЫ С КОМПЬЮТЕРНОЙ АКАДЕМИЕЙ ТОП

45

Осталось мало мест, успей забронировать!

В период летних каникул для детей 7-14 лет Академия TOP приглашает пройти интересную и увлекательную программу полного погружения в мир IT. Две недели ребята будут создавать различные проекты, по итогу у каждого ребенка будет: своя игра, своя 3D модель, свой сайт и т.д. Каждый новый день в лагере - изучение нового направления из IT сферы.  Каждая смена IT-клуба приурочена к актуальной теме интереса ребенка.


В программе:
 
Программирование и создание компьютерных игр
Робототехника
Game-дизайн
3D-моделирование и 3D-печать
Фото и видео
Виртуальная реальность
Школа Блогера 
Создание сайтов






Летний компьютерный IT-клуб - идеальная возможность для ребенка провести время на каникулах весело, интересно, с пользой. А самое главное — ребенок получит новый опыт работы с компьютером и поймет, что компьютер не только игрушка, а рабочий инструмент для создания творческих проектов. 

Количество мест ограничено! Успейте забронировать удобное время!

  ☎️ Запись на вступительное собеседование
в приемной комиссии 
по телефону +7(4742)56-51-45
или на сайте  lip.top-academy.ru

© Компьютерная академия TOP   

  
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45
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
#а знаете ли вы #краеведение
157
А знаете ли вы, в каких муках рождался липецкий трамвай?
Общество

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