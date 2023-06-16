Бизнес
15 минут назад
КАНИКУЛЫ С КОМПЬЮТЕРНОЙ АКАДЕМИЕЙ ТОП
Осталось мало мест, успей забронировать!В период летних каникул для детей 7-14 лет Академия TOP приглашает пройти интересную и увлекательную программу полного погружения в мир IT. Две недели ребята будут создавать различные проекты, по итогу у каждого ребенка будет: своя игра, своя 3D модель, свой сайт и т.д. Каждый новый день в лагере - изучение нового направления из IT сферы. Каждая смена IT-клуба приурочена к актуальной теме интереса ребенка.
В программе:
Программирование и создание компьютерных игр
Робототехника
Game-дизайн
3D-моделирование и 3D-печать
Фото и видео
Виртуальная реальность
Школа Блогера
Создание сайтов
Летний компьютерный IT-клуб - идеальная возможность для ребенка провести время на каникулах весело, интересно, с пользой. А самое главное — ребенок получит новый опыт работы с компьютером и поймет, что компьютер не только игрушка, а рабочий инструмент для создания творческих проектов.
Количество мест ограничено! Успейте забронировать удобное время!
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☎️ Запись на вступительное собеседование
в приемной комиссии
по телефону +7(4742)56-51-45
или на сайте lip.top-academy.ru
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