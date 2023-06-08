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За полулитровую бутылку спиртного пенсионер из Усмани заплатит 15 000 рублей

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#торговля #алкоголь
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За полулитровую бутылку спиртного пенсионер из Усмани заплатит 15 000 рублей

Заработал усманец всего 100 рублей.

Усманский районный суд рассмотрел административное дело в отношении 64-летнего мужчины, попавшегося на незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.

По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 6 февраля этого года пенсионер продал за 100 рублей полулитровую бутылку спиртосодержащей пищевой продукции крепостью 37,1 %.

Решением суда мужчину за это оштрафовали на 15 тысяч рублей.
1 356
#торговля #алкоголь
2

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