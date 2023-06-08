За полулитровую бутылку спиртного пенсионер из Усмани заплатит 15 000 рублей

Заработал усманец всего 100 рублей.

Усманский районный суд рассмотрел административное дело в отношении 64-летнего мужчины, попавшегося на незаконной розничной продаже алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции.



По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, 6 февраля этого года пенсионер продал за 100 рублей полулитровую бутылку спиртосодержащей пищевой продукции крепостью 37,1 %.



Решением суда мужчину за это оштрафовали на 15 тысяч рублей.

