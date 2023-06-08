Судьба «Катящихся камней» по-прежнему не определена

По словам вице-губернатора Вячеслава Щеглеватых, правительство области ведет переговоры о строительстве спортивных объектов с министерствами и инвесторами.

На публичные слушания по исполнению бюджета Липецкой области за 2022 год в большой зал здания правительства пришли 120 человек. Это общественники, депутаты и чиновники. Вице-губернатор Вячеслав Щеглеватых, для которого бюджет 2022 года стал 30-м в карьере, находился в хорошем расположении духа.— Бюджет 2022 года исполнен с небольшим дефицитом. Доходная часть выполнена в полном объеме, что позволило нам дополнительно профинансировать повышение зарплат бюджетникам, усилить позиции по социальной поддержке населению. Мы построили в прошлом году огромное количество объектов социальной сферы: учреждения здравоохранения, образования, культуры, физкультуры и спорта. Исполнение бюджета за прошлый год дало нам возможность создать подушку безопасности для исполнения бюджета текущего года.В 2022 году бюджет Липецкой области по доходам составил более 93,5 млрд рублей, по расходам — более 98 млрд рублей, с дефицитом — более 4 млрд рублей.По сравнению с 2021-м годом расходы бюджета выросли на 26,3%. Львиная часть расходов, пришлась на социальные нужды, более 11,8 млрд рублей — на дорожное хозяйство. На развитие АПК было израсходовано более четырех млрд рублей.— Он был тяжелым. Тяжелым, в первую очередь для наших налогоплательщиков, для предприятий, из-за санкционного давление на бизнес. Тем не менее, экономика Липецкой области, наши предприятия, выдержали и выполнили свои обязательства. Налоговые платежи несколько сократились по сравнению с 2021 годом (на 19 миллиардов рублей), но все обязательства, которые предусмотрены законом об областном бюджете, мы выполнили. Более того, получили дополнительные налоговые поступления к нашим прогнозам. Это дало нам возможность, с учетом переходящих остатков, с учетом исполнения бюджета, с учетом привлечения средств из федерального бюджета, увеличить расходную часть областного бюджета по сравнению с 2021 годом на 20 миллиардов рублей. Но были времена и посложнее — девяностые, нулевые годы, когда не в полном объеме поступали налоги, когда производились взаимозачеты, когда имели место задолженности по зарплате учителям, врачам, по выплате детских пособий. Эти годы были сложнее намного. Сегодня есть проблемы, но по многим показателям Липецкая область сработала лучше в целом, чем субъекты Центрального федерального округа.Депутата облсовета Максима Толстопятова интересовало, не скажется ли подорожание строительных материалов и оборудования на строительстве социальных объектов.Вячеслав Щеглеватых заверил, что в случае необходимости правительство области выделит на такое строительство дополнительные средства.— Притчей во языцех стал комплекс «Катящиеся камни». Он уже 10 лет строится. Кто виноват в том, что деньги были использованы не по назначению? — спросил депутат Анатолий Шкатов.— Губернатор неоднократно подчеркивал, что правительство Липецкой области активно работает и с федеральными министерствами и ведомствами, и с теми организациями, которые готовы сегодня прийти в область и на определенных условиях продолжить строительство объектов спорта по программе, которая первоначально называлась «Катящиеся камни». Обязательно в процессе исполнения бюджета и на стадии формирования бюджета следующего года мы более детально вас проинформируем. Работа продолжается.Депутата Александра Ушакова волновала судьба детского сада в квартале улиц Первомайской и Фрунзе, который уже давно обещали построить. Но сроки, судя по всему, не известны даже вице-губернатору.— То, что предусмотрено генпланом, будет обеспечено источниками финансирования — ответил Вячеслав Щеглеватых, добавив, что в этом году строятся садики в микрорайоне «Университетский» и на улице Трунова.В оргкомитет публичных слушаний поступило 28 предложений, которые были включены в качестве рекомендаций к публичным слушаниям. Среди них: выделить деньги из городского бюджета на проектно-сметную документацию и строительство нового зоопарка, снизить продолжительность трудового стажа для получения звания «Ветеран труда Липецкой области», выделить деньги на ремонт встроенного помещения стоматологической поликлиники на Соколе, обеспечить создание в регионе современных, экологически безопасных полигонов для сохранения твердых бытовых отходов, утилизации и переработки промышленных отходов, а также увеличить трансферы бюджету Липецка на строительство соцобъектов в новых микрорайонах. Все эти рекомендации будут направлены губернатору Игорю Артамонову.Большинством голосов участников слушаний бюджет прошлого года был одобрен. «Против» проголосовали только депутаты-коммунисты.