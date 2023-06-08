Общество
54 минуты назад
Шестеро липецких выпускников набрали 100 баллов на ЕГЭ
В Липецкой области появились первые 100-балльники на ЕГЭ.
Шестеро выпускников липецких школ набрали 100 баллов на ЕГЭ по химии и литературе.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сто баллов по химии получили четверо одиннадцатиклассников из лицея №66, лицея №44, гимназии №64, школы №70.
Сто баллов по литературе получили двое выпускников — эти ребята из гимназий №12 и №1.
Как сообщает пресс-служба управления образования и науки Липецкой области, сто баллов по химии получили четверо одиннадцатиклассников из лицея №66, лицея №44, гимназии №64, школы №70.
Сто баллов по литературе получили двое выпускников — эти ребята из гимназий №12 и №1.