Липецкого подростка подозревают в трёх кражах продуктов и алкоголя

Парень нигде не учится и уже был судим.

Подростка подозревают в серии краж из магазинов в Липецке и Добринском районе. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, парень нигде не учится и не работает и ранее уже был судим за кражу.



На этот раз подростка подозревают в трех кражах продуктов и алкоголя в Липецке, в поселке Добринка и в районе станции Плавица. Общая сумма ущерба составила 18 500 рублей.



Так. одна из краж хорошо попала на запись камеры видеонаблюдения: на ролике запечатлено, как подозреваемый складывает товары с прилавка в свой рюкзак и уходит.



Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.