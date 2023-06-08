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Липецкого подростка подозревают в трёх кражах продуктов и алкоголя

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#кража
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Липецкого подростка подозревают в трёх кражах продуктов и алкоголя

Парень нигде не учится и уже был судим.

Подростка подозревают в серии краж из магазинов в Липецке и Добринском районе. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области, парень нигде не учится и не работает и ранее уже был судим за кражу.

На этот раз подростка подозревают в трех кражах продуктов и алкоголя в Липецке, в поселке Добринка и в районе станции Плавица. Общая сумма ущерба составила 18 500 рублей.

Так. одна из краж хорошо попала на запись камеры видеонаблюдения: на ролике запечатлено, как подозреваемый складывает товары с прилавка в свой рюкзак и уходит. 

Возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.
2 507
#кража
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Комментарии (2)

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Вася.

4 минуты назад
Всё кругом народное , всё кругом моё.
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Koммунист

23 минуты назад
Советские ценности. Украл, выпил, в тюрьму
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Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Бизнес

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