В России

34 минуты назад

Росстат заявил о снижении уровня бедности в РФ до 19,6 млн россиян

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#уровень бедности

Как пояснили в статистической службе, на снижение уровня бедности повлияла реализация адресных социальных программ для наиболее уязвимых групп населения, а также рост заработных плат, пенсий и иных видов доходов.

По данным за первый квартал 2023 года за чертой бедности находятся 19,6 млн россиян, или 13,5% жителей страны, - сообщил Росстат.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля малоимущих снизилась на 0,8 п.п., с 20,9 млн до 19,6 млн человек, - передает РБК.

В первом квартале этого года граница бедности составила 14 026 рублей.

Снижение уровня бедности статистическая служба объяснила "реализацией адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также ростом заработных плат, пенсий и иных видов доходов".

Денежные доходы населения за указанный период увеличились на 8,7% по сравнению с прошлогодними показателями и достигли 17,4 трлн руб., сообщает ведомство. Рост реальных денежных доходов составил 0,1%. Уровень инфляции в первом квартале текущего года Росстат оценил в 8,62%.

По сравнению с первым кварталом 2022 года доля оплаты труда в структуре доходов россиян увеличилась на 1,5 п.п., с 62,4% до 63,9%, а доля доходов от предпринимательской деятельности — на 0,6 п.п. (с 6,4% до 7,0%).

Номинальная начисленная заработная плата в первом квартале 2023 года в среднем составила 66 778 руб. за месяц, рост по сравнению с аналогичным периодом 2022 года — 10,7%. Реальная начисленная заработная плата за указанный период увеличилась на 1,9%.

1 января этого года страховые пенсии неработающих пенсионеров были проиндексированы на 4,8%. Средний размер назначенных пенсий в первом квартале текущего года составил 19 тыс. 341 руб., увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 14,53%. Размер назначенной пенсии в реальном выражении вырос на 5,4%.

С 1 января начали выплачивать ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка, - отметили в Росстате,

"Около 2,5 млн семей, в которых проживают более 3,0 млн детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, получили ежемесячные денежные выплаты на детей; ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет (введена с 1 апреля 2022 года) позволила охватить примерно 3,0 млн малоимущих семей с детьми, в которых ежемесячно получали пособие более 4 млн детей", — уточнили в статслужбе.

Благодаря адресным мерам поддержки доходы малоимущих выросли в первом квартале этого года на 30,7% в номинальном выражении, - подчеркнули в Росстате.
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#уровень бедности

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