В России

19 минут назад

РЭО предлагает запретить выбрасывать одежду в мусорные баки

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#мусор

Сейчас обувь и одежда, попадающая на полигоны, не поддается сортировке из общего потока мусора, и соответственно не перерабатывается.

Российский экологический оператор (РЭО) обсуждает с Минприроды и бизнесом инициативу о поэтапном отказе от выброса старой одежды в контейнеры для твердых коммунальных отходов, - пишут "Известия".

Вместо этого оператор считает нужным установить специальные боксы и фандоматы в рознице. Причем появиться они должны в тех торговых сетях, которые продают одежду и обувь, - заявили в Российском экологическом операторе. Такой сценарий позволит перерабатывать текстиль. Сейчас вещи и обувь попадают на полигоны, их невозможно вычленить из общего потока мусора и переработать, - уточнили в РЭО.

Оператор предполагает, что такие контейнеры будут устанавливать некоммерческие организации — например, фонды по сбору и переработке одежды либо организации, которые помогают нуждающимся. Торговля лишь выделит место под них. В будущем подход может измениться: люди, сдающие вещи, смогут получать за это бонусы, например скидки в магазинах. РЭО делает ставку на систему поощрения, а не на наказания для нарушителей, уточнил оператор. Конкретных дат по переходу на такой режим пока нет.

В России ежегодно образуют около 2 млн т текстильных отходов, 10% из них подлежат обязательной переработке, - утверждают эксперты.

На первом этапе речь идет о поощрениях для граждан, далее власти будут обсуждать и другие подходы к контролю исполнения запрета, - отметили в РЭО.

В РЭО пояснили, что экологический оператор уже сформировал дорожную карту, которая создаст дополнительное регулирование по переработке текстильных отходов. В ней содержатся 34 меры, одна из которых запрещает выкидывать одежду на помойку. Документ уже обсуждают с бизнесом и Минприроды. Помимо поэтапного запрета текстильных отходов в общих контейнерах ТКО, экологический оператор предложил обсудить и другие вопросы. Например, какие требования следует применить к продавцам легпрома либо как организовать места, в которых разместят контейнеры для приема отходов.

В Минприроды заявили, что ведомство, "конечно же, поддерживает размещение специальных контейнеров". Там добавили, что какое-либо ограничение для людей можно вводить только при условии их беспрепятственного доступа к инфраструктуре по сбору и переработке текстильных изделий.
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#мусор

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