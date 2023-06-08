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На Крымском мосту прошли антитеррористические учения
На время учений движение транспорта по мосту было временно приостановлено.
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко заявил, что Крымский мост временно закрывали для проведения учений, - передает РИА Новости.
"На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено <…> сразу после их окончания", - сообщил он.
По его словам, учения длились примерно полчаса. Затем пресс-служба эксплуатирующей организации Упрдор "Тамань" объявила об открытии моста для транспорта.
Антитеррористические учения на Крымском мосту проводили и 24 мая. Тогда жители Крыма сообщали о задымлении в районе моста. В настоящее время на территории республики действует высокий, желтый, уровень террористической опасности.
8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Погибли четыре человека. Обрушилось два автомобильных пролета, было повреждено железнодорожное полотно. Российские правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт. Движение по автомобильной части полностью восстановили в феврале, по железнодорожной — в мае. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, движение грузовиков не хотят запускать из-за угрозы провокаций.
Сейчас, после окончания всех восстановительных работ, по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Грузовики переправляются в Крым и обратно паромами.
"На Крымском мосту проходят антитеррористические учения. Движение будет восстановлено <…> сразу после их окончания", - сообщил он.
По его словам, учения длились примерно полчаса. Затем пресс-служба эксплуатирующей организации Упрдор "Тамань" объявила об открытии моста для транспорта.
Антитеррористические учения на Крымском мосту проводили и 24 мая. Тогда жители Крыма сообщали о задымлении в районе моста. В настоящее время на территории республики действует высокий, желтый, уровень террористической опасности.
8 октября на Крымском мосту взорвался грузовик. Погибли четыре человека. Обрушилось два автомобильных пролета, было повреждено железнодорожное полотно. Российские правоохранительные органы квалифицировали произошедшее как теракт. Движение по автомобильной части полностью восстановили в феврале, по железнодорожной — в мае. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, движение грузовиков не хотят запускать из-за угрозы провокаций.
Сейчас, после окончания всех восстановительных работ, по мосту можно проехать на легковых автомобилях, автобусах и железнодорожным транспортом. Грузовики переправляются в Крым и обратно паромами.