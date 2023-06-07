Сотрудники УЭБиПК и уголовного розыска рассказали бизнесу, как противостоять экономическим и IT- преступлениям

На площадке Липецкого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей прошло заседание круглого стола с сотрудниками управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействию коррупции и управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области. Представители полиции и бизнеса обсудили актуальные вопросы противодействия экономическим, коррупционным и IT- преступлениям.





— Липецкая область наряду с Ярославской, Томской, Тульской областями оказалась одним из лидеров по росту IT-преступности, растёт и количество экономических преступлений, и мы должны знать, как этому противостоять, — отметила в своем вступительном слове заместитель председатель правления — исполнительный директор СППЛО Ольга Митрохина.Как рассказал заместитель начальника УЭБиПК УМВД России по Липецкой области Александр Негробов, в нашем регионе речь также идёт о высокой выявляемости экономических преступлений и достаточно большой их раскрываемости.В частности, сейчас внимание правоохранителей пристально приковано к фирмам-однодневкам, занимающимся незаконной банковской деятельностью. Один из ярких примеров, который недавно прогремел в СМИ: в начале июня стало известно, что тамбовские и московские полицейские нашли в Липецке несколько подставных фирм, через которые работали тамбовские обнальщики. По версии следствия, через банковские счета 246 фирм-однодневок в разных регионах страны прошло более трех миллиардов рублей, а услуги по обналичиванию денег индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний они оказывали в период с января 2019 по май 2022 года и брали комиссию в размере от 6 до 10 процентов.Законопослушные липецкие предприниматели серьезно озабочены тем, как поневоле не оказаться бенефициарами в цепочке таких фирм-однодневок и незаконно образованных юрлиц. Со стороны полиции им пообещали тщательно разбираться в каждом случае.Помимо борьбы с фирмами-однодневками говорили о росте IT-преступлений, неизбежном в век цифровизации. В прошлом году в России было зарегистрировано 522 тысячи таких преступлений.По словам старшего оперуполномоченного УУР УМВД России по Липецкой области Евгения Голосова, по раскрываемости IT-преступлений Липецкая область — на третьем месте в ЦФО, сейчас раскрывается более 30% таких преступлений. При этом правоохранители не скрывают, что санкции и осложнение геополитической обстановки сильно ударили по их работе: если следы преступников уходят за границу, они становятся практически неуязвимы. Все контакты с тем же «Интерполом» потеряны, а ходатайства на экстрадицию остаются безответными.Бизнес, как и простые граждане, сталкивается со случаями мошенничества при поиске партнёров на онлайн-площадках. Один из таких хрестоматийных примеров — кража грузов при заказе услуг логистики у сторонних непроверенных организаций. Машины перегружают на полпути, и найти товар потом бывает просто невозможно.Ещё один из примеров — так называемые фишинговые сайты, то есть сайты-подделки, копирующие ресурсы компаний. Один из липецких предпринимателей честно признался, что был очень удивлён, когда к нему приехал познакомиться «партнёр» из Таджикистана с выгодным предложением в руках от его же имени. А тот никаких предложений не рассылал! Оказалось, от действий мошенников, работающих от имени липецкой компании (был использован адрес и ИНН), пострадали предприниматели в разных регионах страны и даже за рубежом, но заблокировать банковские переводы и вернуть отправленные на новосибирский счёт фирмы-двойника деньги удалось далеко не всем. Организацию позже закрыли через суд.А ещё один покупатель купил крупную партию сахара за несколько миллионов рублей, позвонив по указанным на сайте-двойнике телефонам. Заморозить и вернуть удалось только часть денег, остальные мошенникам уже удалось вывести через фирмы-однодневки.Как себя обезопасить в этом случае? Тщательно изучать адресную строку, «пробивать» телефоны в интернете, перепроверять все реквизиты.Ещё одна проблема, которая был озвучена на площадке Липецкого отделения Российского союза промышленников и предпринимателей — DoS-атаки на сайты организаций. В сентябре 2021 года одна из липецких компаний пережила три недели хакерских атак на свой сайт. За их прекращение требовали выкуп — 100 000 рублей. Решение нашли, поменяв хостинг.Липецкий бизнес во многом сталкивается с теми же угрозами, что и простые граждане. Например, если пенсионерам звонят с липовых телефонов полиции и следственного комитета, то сотрудникам компаний — с подменных номеров их же руководителей и говорят, куда нужно перечислить деньги. О таких необычных способах мошенничества тоже нужно помнить.Говорили и о том, как обезопасить себя от утечки данных. К сожалению, практика показывает, что даже крупные компании используют простые пароли, а их сотрудники скачивают вредоносные программы и невольно помогают злоумышленникам получать доступ к банковским счетам. Человеческий фактор и меркантильные интерес также никто не отменял.Первый проректор ЛГТУ Дмитрий Помотилов обратил внимание на необходимость профилактики таких преступлений и обучения финансовой грамотности со студенческой скамьи. Он пригласил представителей УМВД встретиться с учащимися.Много внимания было уделено работе майнинговых ферм. Особенно интересна эта тема оказалась энергетикам: ведь зачастую работа криптовалютных ферм сопряжена со случаями хищений электроэнергии. Так, в 2020 году в ходе рейда по выявлению незаконного потребления электроэнергии сотрудники филиала «Россети Центр Липецкэнерго» обнаружили действующую майнинговую ферму на территории одной из баз в селе Никольское Усманского района. Ущерб, по подсчётам энергетиков, тогда превысил 22 миллиона рублей! Но бывает, что страдают от майнинговых ферм не только ресурсоснабжающие организации, но и простые жильцы многоквартирных домов, если такая ферма расположена в обычной квартире, и имеет подключение, минуя счётчик. Говорили и о других аспектах безучётного потребления электроэнергии, в том числе о том, что сейчас ведущего инженера «Липецкэнерго» и нескольких его коллег подозревают в нарушении работы счетчиков за взятки.Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Липецкой области Александр Бабанов поведал о том, какие проблемы в правовой сфере сейчас больше всего волнуют предпринимателей: поднимались вопросы дробления бизнеса, моратория на банкротство и его последствий, проверки контрагентов и поиска фирм-однодневок «до десятого колена». Позитивно бизнес отметил послабления в налоговом законодательстве: если все долги оплачены, уголовное дело по налоговым преступлениям теперь не возбуждают. В то же время увеличилось количество рисков для компаний, работающих с госконтрактами.Самих предпринимателей также призвали не провоцировать уголовные дела в отношении друг друга, а решать споры между хозяйствующими субъектами в гражданско-правовом поле.Резюмируя заседание круглого стола, исполнительный директор СППЛО Ольга Митрохина поблагодарила коллег-предпринимателей и полицейских за конкретные показательные примеры экономических и IT- преступлений и поддержала проректора ЛГТУ Дмитрия Помотилова в том, что нужно уделять больше внимания профилактике.Ольга Митрохина также привела результаты исследования Центробанка, согласно которым среднестатистический портрет наиболее уязвимого для мошенников клиента банка — это работающий мужчина в возрасте от 25 до 44 лет, проживающий в городе, cо среднем уровнем дохода и средним образованием, активно пользующийся банковскими онлайн-сервисами.