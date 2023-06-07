В России
59 минут назад
Популярные лекарства для язвы оказались очень опасны для почек
Ученые выяснили, что лекарства для лечения язвенной болезни и изжоги опасны для почек.
Некоторые из лекарств, применяемых для лечения язвенной болезни, изжоги и проблем, связанных с избыточной кислотностью желудка, оказались более опасными, чем считалось ранее, - пишет газета "Аргументы и факты".
Министерство здравоохранения России вносит дополнительную информацию о побочных эффектах этих препаратов.
В частности, речь о лекарствах, содержащих в качестве активных веществ омепразол, пантопразол, рабепразол, лансопразол, эзомепразол, декслансопразол. В России зарегистрировано более ста таких препаратов. Многие выпускают под названием этих активных веществ, другие продаются под фирменными брендовыми названиями.
Некоторые из них продаются без рецепта, они содержат меньшую дозировку, и ими можно лечить такие симптомы, как изжога и кислая отрыжка. Но подавляющее большинство препаратов отпускают по рецепту врача. Назначают их для лечения так называемых кислотозависимых заболеваний — при них увеличивается выработка соляной кислоты в желудке. Прежде всего это язвенная болезнь 12-перстной кишки и желудка, а также язвы, вызванные приемом НПВП (большинство противовоспалительных и обезболивающих препаратов), ГЭРБ (болезнь, вызванная забросом желудочного сока в пищевод), диспепсии, связанные с повышенной кислотностью, и синдром Золлингера-Эллисона (для него типично особенно упорное развитие язв, трудно поддающихся лечению).
Все препараты снижают образование соляной кислоты одинаковым механизмом. Они блокируют в клетках слизистой специальный насос, накачивающий в желудок протоны (ионы водорода). Из-за их недостатка тормозится синтез соляной кислоты. За это препараты назвали ингибиторами протонной помпы (ИПП).
В инструкцию ко всем лекарствам этой группы в раздел побочных действий Минздрав рекомендует внести следующую фразу: "Риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (с возможным прогрессированием до почечной недостаточности)".
Предупреждение о таком поражении почек присутствовало в инструкции и раньше, но было более мягким: "Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: редко — интерстициальный нефрит". Редко — это значит 1 такой побочный эффект, развивающийся среди 1000-10 000 пациентов, принимающих препарат. Но, к сожалению, даже один такой случай может оказаться очень серьезным. Это и подчеркивает новое предупреждение.
"Ранее считалось, что интерстициальный нефрит при приеме таких лекарств обычно проходит без последствий. Но в последние годы выяснилось, что у многих пациентов функция почек страдает более серьезно, развивается почечная недостаточность. И более того, оказалось, что ИПП вызывают такое поражение почек чаще других. Есть еще несколько лекарств с таким действием", - заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.
"Но главное, что нужно подчеркнуть, тубулоинтерстициальный нефрит развивается у пациентов, очень долго принимающих подобные средства. Большинству пациентов это не нужно, они редко лечатся ими больше месяца. Поэтому у них вряд ли можно ожидать от ИПП поражения почек. Но некоторые лечатся ими долго", - отметил Спахов.
Министерство здравоохранения России вносит дополнительную информацию о побочных эффектах этих препаратов.
В частности, речь о лекарствах, содержащих в качестве активных веществ омепразол, пантопразол, рабепразол, лансопразол, эзомепразол, декслансопразол. В России зарегистрировано более ста таких препаратов. Многие выпускают под названием этих активных веществ, другие продаются под фирменными брендовыми названиями.
Некоторые из них продаются без рецепта, они содержат меньшую дозировку, и ими можно лечить такие симптомы, как изжога и кислая отрыжка. Но подавляющее большинство препаратов отпускают по рецепту врача. Назначают их для лечения так называемых кислотозависимых заболеваний — при них увеличивается выработка соляной кислоты в желудке. Прежде всего это язвенная болезнь 12-перстной кишки и желудка, а также язвы, вызванные приемом НПВП (большинство противовоспалительных и обезболивающих препаратов), ГЭРБ (болезнь, вызванная забросом желудочного сока в пищевод), диспепсии, связанные с повышенной кислотностью, и синдром Золлингера-Эллисона (для него типично особенно упорное развитие язв, трудно поддающихся лечению).
Все препараты снижают образование соляной кислоты одинаковым механизмом. Они блокируют в клетках слизистой специальный насос, накачивающий в желудок протоны (ионы водорода). Из-за их недостатка тормозится синтез соляной кислоты. За это препараты назвали ингибиторами протонной помпы (ИПП).
В инструкцию ко всем лекарствам этой группы в раздел побочных действий Минздрав рекомендует внести следующую фразу: "Риск развития острого тубулоинтерстициального нефрита (с возможным прогрессированием до почечной недостаточности)".
Предупреждение о таком поражении почек присутствовало в инструкции и раньше, но было более мягким: "Нарушения со стороны почек и мочевыводящих путей: редко — интерстициальный нефрит". Редко — это значит 1 такой побочный эффект, развивающийся среди 1000-10 000 пациентов, принимающих препарат. Но, к сожалению, даже один такой случай может оказаться очень серьезным. Это и подчеркивает новое предупреждение.
"Ранее считалось, что интерстициальный нефрит при приеме таких лекарств обычно проходит без последствий. Но в последние годы выяснилось, что у многих пациентов функция почек страдает более серьезно, развивается почечная недостаточность. И более того, оказалось, что ИПП вызывают такое поражение почек чаще других. Есть еще несколько лекарств с таким действием", - заявил кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.
"Но главное, что нужно подчеркнуть, тубулоинтерстициальный нефрит развивается у пациентов, очень долго принимающих подобные средства. Большинству пациентов это не нужно, они редко лечатся ими больше месяца. Поэтому у них вряд ли можно ожидать от ИПП поражения почек. Но некоторые лечатся ими долго", - отметил Спахов.