В России

9 минут назад

ОЭСР улучшила прогноз по российскому ВВП на 2023-2024 годы

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#экономика #ВВП

Положительная динамика обусловлена низкой базой 2022 г., когда показатель сократился на 3%. По предварительной оценке Росстата, снизился на 1,9% в годовом выражении.

Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) ожидает, что валовый внутренний продукт (ВВП) России в этом году снизится на 1,5%, а в следующем — на 0,4%, - следует из прогноза организации.

Теперь организация ждет снижения российской экономики в 2023 году на 1,5% против ранее ожидавшихся 2,5, а в 2024 году — на 0,4% вместо 0,5.

Накануне свой прогноз дал Всемирный банк. По его оценке, в этом году ВВП нашей страны снизится в реальном выражении на 0,2%, а в 2024 году ожидается рост на 1,2%.

Минэкономразвития, в свою очередь, предполагает, что в 2023 году рост ВВП составит 1,2%, а глава ведомства Максим Решетников в середине мая допустил, что показатель может вырасти даже выше. ЦБ РФ также прогнозирует рост в диапазоне от 0,5 до 2%, - передает РИА Новости.
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#экономика #ВВП

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