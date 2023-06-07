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НЛМК внедрил лазерную маркировку на прокате с полимерным покрытием

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#маркировка
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НЛМК внедрил лазерную маркировку на прокате с полимерным покрытием

Новолипецкий металлургический комбинат внедрил лазерную маркировку с матричным штрихкодом (DataMatrix) на всем прокате с полимерным покрытием. Она содержит полную информацию о технических характеристиках металла и позволит защитить клиентов от контрафактной продукции.

Сканирование кода смартфоном переводит клиента на web-страницу аттестата качества, где указаны вид полимерного покрытия, толщина стальной основы, масса цинка, соответствие металла ГОСТу и другие характеристики. Таким образом, конечный потребитель сможет не только идентифицировать производителя металлопроката, но и самостоятельно проверить заказ на соответствие своим требованиям.

Маркировку наносят на обратную декоративному покрытию сторону проката с помощью автоматизированных лазерных маркировщиков. Технология позволяет получать матричный код высокой точности и наносить его через каждые 0,5-3 м в зависимости от пожелания заказчика. 

НЛМК производит в Липецке прокат с полимерным покрытием на трех агрегатах общей мощностью 540 тыс. тонн в год. Продукт используется для производства кровельных и отделочных материалов в строительстве и бытовой техники, обладает высокой устойчивостью к коррозии и сочетает в себе прочность и пластичность. 

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#маркировка
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