сегодня, 13:32
НЛМК внедрил лазерную маркировку на прокате с полимерным покрытием
Новолипецкий металлургический комбинат внедрил лазерную маркировку с матричным штрихкодом (DataMatrix) на всем прокате с полимерным покрытием. Она содержит полную информацию о технических характеристиках металла и позволит защитить клиентов от контрафактной продукции.
Маркировку наносят на обратную декоративному покрытию сторону проката с помощью автоматизированных лазерных маркировщиков. Технология позволяет получать матричный код высокой точности и наносить его через каждые 0,5-3 м в зависимости от пожелания заказчика.
НЛМК производит в Липецке прокат с полимерным покрытием на трех агрегатах общей мощностью 540 тыс. тонн в год. Продукт используется для производства кровельных и отделочных материалов в строительстве и бытовой техники, обладает высокой устойчивостью к коррозии и сочетает в себе прочность и пластичность.
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