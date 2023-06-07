В России
50 минут назад
Минпромторгу предлагают увеличить вдвое реестр производителей беспилотной техники
Производители беспилотников устремились в реестр Минпромторга.
Производители беспилотников опасаются непопадания в единый реестр производителей беспилотной авиатехники и ее компонентов, который формирует Минпромторг. Ведомство уже включило в список, утверждение которого планируется к осени, 106 организаций, - пишет "Ъ".
В не учтенных пока компаниях говорят о рисках "консервации перечня" или возможных сложностях при попадании в него.
Те организации, которые не попали в этот список, опасаются, что он будет заморожен, а критерии внесения останутся непрозрачными, что приведет к их отрезанию от госзаказа, налоговых льгот и более высоких расходов на оборудование. Однако Минпромторг ожидает, что реестр будет утвержден после уточнения критериев для признания продукции российской.
В НТИ "Аэронет" предложили дополнить реестр, включив в него еще 85 производителей беспилотников и 41 компанию-изготовителя комплектующих. Предложение было сделано в рамках подготовки нацпроекта.
В Минпромторге пояснили, что реестр будет сформирован "после принятия соответствующих изменений в постановление правительства №719" (о критериях признания производимой продукции российской).
"Сейчас в реестре есть несколько компаний без учета формируемых требований, а также без учета кодов ОКПД, которые будут введены",— добавили там.
Сейчас в единый реестр включены крупные производители, в том числе "Вертолеты России", "Кронштадт", УЗГА, "Аэромакс" (входит в АФК "Система") и другие. При этом на совещании с президентом РФ 28 апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что к сентябрю туда сможет попасть "абсолютное большинство производителей беспилотников". По его словам, для малых компаний это будет означать, что "они выйдут из тени, станут видимы и привлекательны для крупных инвесторов", а также смогут пользоваться инструментами господдержки.
По словам источника издания, в отрасли "сформировался запрос", чтобы на разработчиков и производителей беспилотников распространялись льготы, предусмотренные для IT-компаний. По предварительным данным, сейчас обсуждаются льготы по налогу на прибыль, снижение ставки страховых взносов, нулевая ставка НДС в случае передачи исключительных прав на технику государству, а также упрощенный доступ к госзакупкам.
Некоторые источники в отрасли считают, что этот фактор может использоваться для «отсечения» не включенных в список компаний от госзаказа, объем которого до 2030 года оценивается в 200 млрд рублей.
В не учтенных пока компаниях говорят о рисках "консервации перечня" или возможных сложностях при попадании в него.
Те организации, которые не попали в этот список, опасаются, что он будет заморожен, а критерии внесения останутся непрозрачными, что приведет к их отрезанию от госзаказа, налоговых льгот и более высоких расходов на оборудование. Однако Минпромторг ожидает, что реестр будет утвержден после уточнения критериев для признания продукции российской.
В НТИ "Аэронет" предложили дополнить реестр, включив в него еще 85 производителей беспилотников и 41 компанию-изготовителя комплектующих. Предложение было сделано в рамках подготовки нацпроекта.
В Минпромторге пояснили, что реестр будет сформирован "после принятия соответствующих изменений в постановление правительства №719" (о критериях признания производимой продукции российской).
"Сейчас в реестре есть несколько компаний без учета формируемых требований, а также без учета кодов ОКПД, которые будут введены",— добавили там.
Сейчас в единый реестр включены крупные производители, в том числе "Вертолеты России", "Кронштадт", УЗГА, "Аэромакс" (входит в АФК "Система") и другие. При этом на совещании с президентом РФ 28 апреля первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что к сентябрю туда сможет попасть "абсолютное большинство производителей беспилотников". По его словам, для малых компаний это будет означать, что "они выйдут из тени, станут видимы и привлекательны для крупных инвесторов", а также смогут пользоваться инструментами господдержки.
По словам источника издания, в отрасли "сформировался запрос", чтобы на разработчиков и производителей беспилотников распространялись льготы, предусмотренные для IT-компаний. По предварительным данным, сейчас обсуждаются льготы по налогу на прибыль, снижение ставки страховых взносов, нулевая ставка НДС в случае передачи исключительных прав на технику государству, а также упрощенный доступ к госзакупкам.
Некоторые источники в отрасли считают, что этот фактор может использоваться для «отсечения» не включенных в список компаний от госзаказа, объем которого до 2030 года оценивается в 200 млрд рублей.