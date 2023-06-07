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В ЦБ РФ заявили о резком росте фирм-однодневок после запуска антиотмывочной платформы
Запуск антиотмывочной платформы "Знай своего клиента" (ЗСК) от ЦБ привел к тому, что в России число фирм-однодневок резко начало расти.
По его словам, это ответная реакция тех, кто специализируется на проведении сомнительных операций, — примерно половина новых фирм приходится на технические компании, так называемые однодневки, - передает РБК.
"Первый шаг наших оппонентов — резко возросло количество вновь регистрируемых юрлиц. Каждый день регистрируется порядка 1 тыс. новых юрлиц, и, по нашим оценкам, это где-то на 15% больше, чем было до запуска платформы ЗСК. При этом мы понимаем, что большая часть этой прибавки приходится на технические компании, которые специально создаются для того, чтобы встраиваться в систему проведения подозрительных операций. Каждый день мы выявляем порядка 500 технических компаний и индивидуальных предпринимателей, которые сразу включаются в красную зону", — заявил Ясинский. Такая ситуация сложилась меньше чем за год работы платформы.
С 1 июля 2022 года все российские банки подключены к единой антиотмывочной платформе "Знай своего клиента", созданной ЦБ РФ. Сервис позволяет им обмениваться информацией с регулятором о присвоенном уровне риска клиентов-юрлиц и индивидуальных предпринимателей (ИП) в части проведения подозрительных операций, направленных на обналичивание или отмывание денег. Новый подход предполагает разделение клиентов на три группы риска по принципу светофора — высокого ("красные" клиенты), среднего ("желтые") и низкого ("зеленые"). Чем выше уровень риска, тем строже контроль за проведением транзакций. Клиенты из "красной" зоны фактически лишены стандартных банковских услуг: банки смогут отказывать им в проведении операций, расторгать договоры обслуживания или отказываться заключать их.
С момента запуска платформы банки применяли крайние меры к 110 тысяч клиентов, - сообщили в ЦБ. В то же время участники рынка предотвратили вывод "в теневой сектор экономики" более 50 млрд рублей.
Платформа ЗСК очень быстро реагирует на появление технических компаний — фирма может попасть в красную зону даже без проведения каких-либо финансовых операций, - подчеркнул директор департамента по финмониторингу.
По его словам, основной анализ нами осуществляется на основе платежной информации. "Но если бы мы ограничивались только платежной информацией, мы бы не могли работать на опережение в борьбе с техническими компаниями", — пояснил глава департамента ЦБ. Он привел некоторые критерии, которые позволяют относить даже неактивную компанию к числу высокорисковых. Среди них — связь или аффилированность с клиентами, которые ранее были замечены в проведении подозрительных операций.
По словам Ясинского, банки и до запуска платформы ЗСК могли отказывать в обслуживании компаниям с признаками технических, но это происходило «в ручном режиме». «Сейчас же все это происходит централизованно в автоматизированном режиме», — подчеркнул глава департамента ЦБ.
На что влияет массовая регистрация новых компаний, так это на показатели самой платформы ЗСК. По данным ЦБ, на 26 мая низкий уровень риска (зеленый) был присвоен 97% клиентов-юрлиц и ИП, а средний (желтый) — 1,6%. Доля "красных", или высокорисковых, клиентов выросла по сравнению с уровнями ноября прошлого года (было 0,7%) и достигла 1,4%. Это 98 тыс. из 7 млн зарегистрированных компаний и ИП.
"Я бы не сказал, что количество "красных" клиентов растет. Скорее формируется эффект накопления «отработанных» таких клиентов", — пояснил Ясинский, имея в виду появление новых технических компаний, чьи операции банки перестали проводить.
"Можно прогнозировать если не полное исчезновение схемы с фирмами-однодневками, то по крайней мере превращение ее в редкий, даже экзотический инструмент», — говорит менеджер департамента аудиторских и консультационных услуг финансовым институтам ФБК Абдул Каниев. Эксперт допускает, что участники сомнительных операций будут искать пути обхода механизмов платформы ЗСК — регистрировать компании на лиц, еще «не попавших в поле зрения ЦБ", искать фирмы с "чистой историей".
"Но все это будет приводить к удорожанию таких схем и делать их все менее целесообразными с экономической точки зрения", — рассчитывает Каниев.
Ясинский возможности платформы ЗСК в подавлении схем с фирмами-однодневками оценивает более сдержанно. "Платформа ЗСК сейчас практически в режиме реального времени выявляет такие компании, но пока нет механизма, который бы не позволял вновь такие компании регистрировать". По словам главы департамента ЦБ РФ, помочь в этом могут поправки в законодательство. Еще до запуска платформы ЦБ и ФНС разработали законопроект, который должен препятствовать регистрации новых фирм-однодневок. Документ был внесен в Госдуму в ноябре 2021 года и через год принят в первом чтении.