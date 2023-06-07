В России

47 минут назад

Жители новых регионов будут зарегистрированы по месту жительства с даты их фактической регистрации

23
#регистрация #новые регионы

Правительство РФ урегулировало вопросы регистрации отдельных категорий граждан из новых регионов.

Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, получившие российское гражданство до принятия этих регионов в состав РФ, будут зарегистрированы по месту жительства с даты их фактической регистрации в этих регионах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.

Уточняется, что документ устраняет правовую коллизию, из-за которой жители новых регионов страны, ставшие гражданами России до 30 сентября 2022 года, не могли получить отметку в паспорте о регистрации по месту жительства. Теперь они могут написать заявление в территориальный орган МВД и получить соответствующую запись.

Подчеркивается, что этот вопрос не был урегулирован федеральными конституционными законами о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, поскольку они не распространялись на жителей, ранее получивших российское гражданство.
23
#регистрация #новые регионы

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Купите большую квартиру для семьи и сохраните 4 миллиона
Бизнес

Еще в рубрике

В ЦБ РФ заявили о резком росте фирм-однодневок после запуска антиотмывочной платформы
#экономика #антиотмывочная платформа
В ЦБ РФ заявили о резком росте фирм-однодневок после запуска антиотмывочной платформы

1 минуту назад

В России
Роспотребнадзор отменил усиленный режим дезинфекции для заведений общепита и магазинов
#дезинфекция #коронавирус
Роспотребнадзор отменил усиленный режим дезинфекции для заведений общепита и магазинов

сегодня, 13:38

В России
Армения, Казахстан и Гонконг блокируют российские платежи за электронику
#платежи #электроника
Армения, Казахстан и Гонконг блокируют российские платежи за электронику

сегодня, 12:54

В России
От отравления суррогатным сидром в РФ пострадали 90 человек
#отравление #сидр
От отравления суррогатным сидром в РФ пострадали 90 человек

сегодня, 12:13

В России
Совфед ратифицировал соглашение между РФ и Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту
#газ #Китай #дальневосточный маршрут
Совфед ратифицировал соглашение между РФ и Китаем о поставках газа по дальневосточному маршруту

сегодня, 11:26

В России
В Минпромторге заявили о начале поставок отечественных систем ABS для автоконцернов РФ с 1 июля
#автомобили #тормозные системы ABS
В Минпромторге заявили о начале поставок отечественных систем ABS для автоконцернов РФ с 1 июля

сегодня, 10:42

В России