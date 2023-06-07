В России
47 минут назад
Жители новых регионов будут зарегистрированы по месту жительства с даты их фактической регистрации
Правительство РФ урегулировало вопросы регистрации отдельных категорий граждан из новых регионов.
Жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей, получившие российское гражданство до принятия этих регионов в состав РФ, будут зарегистрированы по месту жительства с даты их фактической регистрации в этих регионах. Соответствующее постановление подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, - говорится на официальном сайте кабмина.
Уточняется, что документ устраняет правовую коллизию, из-за которой жители новых регионов страны, ставшие гражданами России до 30 сентября 2022 года, не могли получить отметку в паспорте о регистрации по месту жительства. Теперь они могут написать заявление в территориальный орган МВД и получить соответствующую запись.
Подчеркивается, что этот вопрос не был урегулирован федеральными конституционными законами о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, поскольку они не распространялись на жителей, ранее получивших российское гражданство.
Уточняется, что документ устраняет правовую коллизию, из-за которой жители новых регионов страны, ставшие гражданами России до 30 сентября 2022 года, не могли получить отметку в паспорте о регистрации по месту жительства. Теперь они могут написать заявление в территориальный орган МВД и получить соответствующую запись.
Подчеркивается, что этот вопрос не был урегулирован федеральными конституционными законами о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, поскольку они не распространялись на жителей, ранее получивших российское гражданство.