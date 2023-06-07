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Роспотребнадзор отменил усиленный режим дезинфекции для заведений общепита и магазинов
Роспотребнадзор отменил ряд ограничений, действовавших из-за коронавируса, в том числе усиленный режим дезинфекции в заведениях общепита и магазинах.
В частности, речь идет об отмене усиленного дезинфекционного режима в заведениях общепита и магазинах; обязательного медицинского наблюдения за гражданами Китая или вернувшимися оттуда; обязательного обследования на COVID-19 жителей Амурской области, ЕАО, Хабаровского, Приморского и Забайкальского краев; а также проведения лабораторных исследований на коронавирус для лиц, приехавшим из Европы, обратившихся с симптомами простуды.
Помимо этого, Минздраву больше не нужно иметь в достаточном количестве расходные материалы, которые необходимы для проведения лабораторных исследований на коронавирусную инфекцию, дезинфекционные препараты и средства индивидуальной защиты для персонала.
Кроме того, отменяется постановление, согласно которому регионы могли самостоятельно устанавливать запрет на проведение массовых мероприятий. Однако это не значит, что такой запрет снят: мера по-прежнему остается на усмотрение самих субъектов, поскольку действует указ президента Владимира Путина. В апреле 2020 года он наделил губернаторов дополнительными полномочиями: главы регионов могут вводить ограничительные меры самостоятельно, исходя из ситуации на местах.
Большую часть ограничений, введенных в связи с пандемией, Роспотребнадзор снял в июле прошлого года. Тогда в том числе отменили масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. В минувшем мае Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии COVID-19.