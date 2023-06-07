В России

40 минут назад

Армения, Казахстан и Гонконг блокируют российские платежи за электронику

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#платежи #электроника

Банки в Армении, Казахстане и Гонконге начали блокировать платежи из России за поставку электроники, опасаясь санкций.

Армянские, казахские и гонконгские банки из-за риска санкций начали блокировать оплату по товарной номенклатуре за серверы, микросхемы, процессоры, телеком-оборудование и другую электронику для юрлиц из России, - пишет "Ъ" со ссылкой на источники. Поставщики пытаются ввезти электронику под другими товарными кодами, а также ищут альтернативные способы оплаты. Ужесточение экспортного контроля со стороны дружественных стран может привести к дефициту подобной продукции в РФ уже в течение полугода, - считают эксперты.

По словам источников издания, в последние две недели все чаще происходят случаи, когда казахские, армянские и гонконгские банки блокируют оплату от российских юридических лиц по коду товарной номенклатуры, куда входят процессоры, микросхемы и прочие компоненты. Это происходит из-за 10 пакета санкций США, которые угрожают банкам, сотрудничающим с РФ.

Один из источников газеты заявил, что из-за этого компаниям из РФ придется ввозить необходимые компоненты в страну под другими товарными номенклатурами, которые являются альтернативными основной номенклатуре. Кроме того, вполне вероятно, что банки стали проверять "вручную" все платежи, которые поступают с российской стороны.

Эксперты рынка посчитали, что с учетом усиливающейся сложности закупки необходимых компонентов даже через третьи страны максимум через год страна может столкнуться с дефицитом санкционной продукции.


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#платежи #электроника

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