Происшествия
37 минут назад
33-летнюю женщину обвиняют в краже 91 500 рублей у 53-летнего знакомого
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До этого мужчина и женщина поссорились.
Прокурор Усманского района утвердил обвинительное заключение и передал в суд уголовное дело в отношении 33-летней ранее неоднократно судимой женщины по факту кражи денег с банковского счёта 53-летнего мужчины.
По версии следствия, 6 апреля этого года женщина была в гостях у мужчины и похитила спрятанную под матрасом банковскую карту. В тот же день обвиняемая, зная пин-код, сняла с карты мужчины, а также перевела на счета своих близких — дочери, знакомого и брата 91 500 рублей.
Мужчина, обнаружив пропажу, обратился в полицию и сразу указал на подозреваемую.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия женщина признала вину и сообщила, что хотела отомстить знакомому — ранее они поссорились.
Действия обвиняемой квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Ей грозит до шести лет лишения свободы.
По версии следствия, 6 апреля этого года женщина была в гостях у мужчины и похитила спрятанную под матрасом банковскую карту. В тот же день обвиняемая, зная пин-код, сняла с карты мужчины, а также перевела на счета своих близких — дочери, знакомого и брата 91 500 рублей.
Мужчина, обнаружив пропажу, обратился в полицию и сразу указал на подозреваемую.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия женщина признала вину и сообщила, что хотела отомстить знакомому — ранее они поссорились.
Действия обвиняемой квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Ей грозит до шести лет лишения свободы.
208