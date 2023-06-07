Происшествия

37 минут назад

33-летнюю женщину обвиняют в краже 91 500 рублей у 53-летнего знакомого

208
#кража
33-летнюю женщину обвиняют в краже 91 500 рублей у 53-летнего знакомого

До этого мужчина и женщина поссорились.

Прокурор Усманского района утвердил обвинительное заключение и передал в суд уголовное дело в отношении 33-летней ранее неоднократно судимой женщины по факту кражи денег с банковского счёта 53-летнего мужчины.

По версии следствия, 6 апреля этого года женщина была в гостях у мужчины и похитила спрятанную под матрасом банковскую карту. В тот же день обвиняемая, зная пин-код, сняла с карты мужчины, а также перевела на счета своих близких — дочери, знакомого и брата 91 500 рублей.

Мужчина, обнаружив пропажу, обратился в полицию и сразу указал на подозреваемую.

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в ходе следствия женщина признала вину и сообщила, что хотела отомстить знакомому — ранее они поссорились.

Действия обвиняемой квалифицированы следствием по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счёта». Ей грозит до шести лет лишения свободы.
208
#кража

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