56-летняя ельчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Женщина поверила «сотрудникам правоохранительных органов».

6 июня в Ельце в полицию обратилась 56-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.



Как сообщает штаб ОМВД России по городу Ельцу, в конце мая на сотовый телефон ельчанки позвонил «сотрудник полиции» и сообщил, что некая девушка по доверенности от её имени пыталась снять в банке 200 000 рублей с её счета, и что в этом замешаны банковские служащие.



Затем ельчанке перезвонил другой «сотрудник правоохранительных органов» и убедил, что она должна оказать помощь следствию. Женщина согласилась. По указанию лжесотрудников она сняла со своего счета 1 746 900 рублей и перевела их на указанные ей счета в другом банке.



Звонивший уверил женщину, что волноваться не о чем, скоро ей перезвонят и вернут деньги. На следующий день ельчанке сообщили, что на её имя мошенниками оформлен кредит на 300 000 рублей, поэтому она должна оформить кредит на эту же сумму. Женщина так и сделала. После этого она внесла деньги на счет, который ей продиктовали.



В конце концов ельчанка поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Всего женщина перевела мошенникам 2 046 900 рублей.



СО ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество совершенное в особо крупном размере».



