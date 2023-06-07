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56-летняя ельчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

4 367
#мошенничество
56-летняя ельчанка перевела мошенникам больше двух миллионов рублей

Женщина поверила «сотрудникам правоохранительных органов».

6 июня в Ельце в полицию обратилась 56-летняя женщина с заявлением о мошенничестве.

Как сообщает штаб ОМВД России по городу Ельцу, в конце мая на сотовый телефон ельчанки позвонил «сотрудник полиции» и сообщил, что некая девушка по доверенности от её имени пыталась снять в банке 200 000 рублей с её счета, и что в этом замешаны банковские служащие.

Затем ельчанке перезвонил другой «сотрудник правоохранительных органов» и убедил, что она должна оказать помощь следствию. Женщина согласилась. По указанию лжесотрудников она сняла со своего счета 1 746 900 рублей и перевела их на указанные ей счета в другом банке.

Звонивший уверил женщину, что волноваться не о чем, скоро ей перезвонят и вернут деньги. На следующий день ельчанке сообщили, что на её имя мошенниками оформлен кредит на 300 000 рублей, поэтому она должна оформить кредит на эту же сумму. Женщина так и сделала. После этого она внесла деньги на счет, который ей продиктовали.

В конце концов ельчанка поняла, что её обманули и обратилась в полицию. Всего женщина перевела мошенникам 2 046 900 рублей.

СО ОМВД России по Ельцу возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество совершенное в особо крупном размере».

4 367
#мошенничество

Комментарии (4)

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Умный

14 минут назад
Бедные старушки всё моложе...
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Лиза

36 минут назад
Похоже, в Липецкой области очень много богатых доверчивых людей. Удивляет одно: как при отсутствии ума иметь такие деньги?
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123

46 минут назад
ттт, ага, добавляют- сидр. Просто мозги все пропили, 5 минут подумать не могут
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ттт

56 минут назад
может нам в воду что то добавляют? для повышения доверчивости. Иначе вот это все объяснить не могу. Такие случаи уже обыденность.
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Бизнес

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