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В Минпромторге заявили о начале поставок отечественных систем ABS для автоконцернов РФ с 1 июля

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#автомобили #тормозные системы ABS

Первое в России производство антиблокировочных тормозных систем (ABS) для автомобилей запустят в Костроме.

В Костроме запускается производство отечественных антиблокировочных систем тормозов (ABS) для автомобилей. Первые серийные поставки компонентов автопроизводителям ожидаются с 1 июля, - рассказал РИА Новости замглавы Минпромторга Василий Шпак.

"По ABS уже запускается локальное производство в Костроме. С 1 июля начнутся серийные поставки ABS российским автопроизводителям", — заявил он, комментируя тему локализации производства автомобильных компонентов в России.

Замглавы Минпромторга отметил, что для российского автопрома уже удалось импортозаместить электронные блоки управления, жгутовую продукцию и частично датчики. Также он рассказал о планах по запуску в РФ производства систем курсовой устойчивости автомобиля (ESP).

"По ESP работу также ведем", — замглавы Минпромторга.

В мае 2022 года правительство выпустило постановление, в котором описаны упрощенные требования к сертификации выпускаемых автомобилей. В частности, автозаводам разрешили производить модели без ABS, ESP и подушек безопасности. В январе действие документа было продлено до 1 июня.
25
#автомобили #тормозные системы ABS

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