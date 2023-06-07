В России

сегодня, 09:55

В Курской области два взрывных устройства сбросили на электрическую подстанцию

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#Курск #атака

Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 7 июня на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района вооруженные силы Украины сбросили два взрывных устройства.

"На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества", - написал он в своем Телеграм-канале.

По его словам, во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения, сейчас он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Глава региона отметил, что после того, как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населённых пунктов.
44
#Курск #атака

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