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В Курской области два взрывных устройства сбросили на электрическую подстанцию
Во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в ночь на 7 июня на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района вооруженные силы Украины сбросили два взрывных устройства.
"На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества", - написал он в своем Телеграм-канале.
По его словам, во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения, сейчас он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Глава региона отметил, что после того, как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населённых пунктов.
"На электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района сегодня ночью ВСУ сбросили два взрывных устройства. В результате повреждений сейчас в Попово-Лежачах и Тёткино нет электричества", - написал он в своем Телеграм-канале.
По его словам, во время восстановления электроснабжения один из рабочих получил осколочные ранения, сейчас он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь.
Глава региона отметил, что после того, как повторно закончат работу группы разминирования, ремонтные бригады продолжат восстановление электроснабжения населённых пунктов.