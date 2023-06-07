Происшествия
сегодня, 09:26
В селе Подгорное Хлевенского района сгорела надворная постройка
162
За сутки при пожарах никто не пострадал.
Утром 6 июня в селе Подгорное Хлевенского района горела кирпичная надворная постройка площадью 36 квадратных метров.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, огнём были уничтожены кровля и вещи внутри постройки.
Вчера вечером в селе Сырское на улице 8 марта горел металлический строительный вагончик. Огнём были уничтожены внутренняя отделка и вещи на площади 15 квадратных метров.
В Чаплыгине в переулке Московский пожарные тушили мусор в подвале трёхэтажного многоквартирного жилого дома.
По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, огнём были уничтожены кровля и вещи внутри постройки.
Вчера вечером в селе Сырское на улице 8 марта горел металлический строительный вагончик. Огнём были уничтожены внутренняя отделка и вещи на площади 15 квадратных метров.
В Чаплыгине в переулке Московский пожарные тушили мусор в подвале трёхэтажного многоквартирного жилого дома.
162