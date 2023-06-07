В селе Подгорное Хлевенского района сгорела надворная постройка

За сутки при пожарах никто не пострадал.

8 марта горел металлический строительный вагончик. Огнём были уничтожены

этажного многоквартирного жилого дома.

Утром 6 июня в селе Подгорное Хлевенского района горела кирпичная надворная постройка площадью 36 квадратных метров.По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, огнём были уничтожены кровля и вещи внутри постройки.Вчера вечером в селе Сырское на улицевнутренняя отделка и вещи на площади 15 квадратных метров.В Чаплыгине в переулке Московский пожарные тушили мусор в подвале трёх