Происшествия

сегодня, 09:26

В селе Подгорное Хлевенского района сгорела надворная постройка

162
#пожар
В селе Подгорное Хлевенского района сгорела надворная постройка

За сутки при пожарах никто не пострадал.

Утром 6 июня в селе Подгорное Хлевенского района горела кирпичная надворная постройка площадью 36 квадратных метров.

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По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Липецкой области, огнём были уничтожены кровля и вещи внутри постройки.

Вчера вечером в селе Сырское на улице 8 марта горел металлический строительный вагончик. Огнём были уничтожены внутренняя отделка и вещи на площади 15 квадратных метров. 

В Чаплыгине в переулке Московский пожарные тушили мусор в подвале трёхэтажного многоквартирного жилого дома.
162
#пожар

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